En mayo del 2022, Los Ángeles Azules nos regalaron un nuevo ‘cumbión’ de la mano con Luciano Pereyra: “Una Mujer Como Tú”.

La canción, que habla de reforzar un amor que duda , tiene una letra perfecta para dedicar entre parejas.

Además, el ritmo de cumbia tan característico de Los Ángeles Azules, vuelve a “Una Mujer Como Tú” un éxito irresistible de bailar.

¿Qué dice la letra de “Una Mujer Como Tú”? Los Ángeles Azules le cantan al amor

Los Ángeles Azules y Luciano Pereyra, estrenaron en pleno 10 de mayo la canción “Una Mujer Como Tú”.

Teniendo todo que ver con la festividad, la letra de “Una Mujer Como Tú” se distingue como un homenaje a las mujeres .

Quienes, al paso de los años de la vida en pareja, pueden tener dudas y necesitan una prueba para reafirmar el amor.

Escena video "Una Mujer Como Tú", Los Ángeles Azules (Tomada de video / Luciano Pereyra)

La actriz Fátima Molina es la protagonista del video oficial de “Una Mujer Como Tú”, junto a los integrantes de Los Ángeles Azules y Luciano Pereyra.

La letra de la canción, inicia con una pregunta retórica que le canta al amor que empieza a dudar.

“¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? Tú sabes que no existo si no te beso primero”, se escucha.

“Una Mujer Como Tú” continúa con estrofas de reconocimiento a las mujeres, donde se enlistan todas las cualidades que despiertan la pregunta “¿de ti quién no se enamora?”.

“Tienes todo lo que me gusta; ni más ni menos, medida justa; tu sonrisa podría cambiar el mundo entero (...) lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora.” Estrofa "Una Mujer Como Tú", Los Ángeles Azules

La letra completa de “Una Mujer Como Tú” de Los Ángeles Azules, termina con un recordatorio de la belleza de la pareja .

Así como con una afirmación al decir: “no te hace falta que me celes”, ya que solo se tienen ojos para ella.

Letra completa “Una Mujer Como Tú”, de Los Ángeles Azules

¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero?

Tú sabes que no existo si no te beso primero

Tienes todo lo que me gusta

Ni más ni menos, medida justa

Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero

Solo entiende mi locura

Los ojos que te pueden ver

De una mujer como tú, ¿quién no se enamora?

Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora

De una mujer como tú, dime, ¿quién no se enamora?

Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa

Hermosa que tú (uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Hermosa que tú (uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Más hermosa que tú

Abran paso que ahí viene la princesa

Una diosa de los pies a la cabeza

Mis ojos no pueden con tu belleza

Con tanta belleza

Todo lo tuyo me enloquece

Por ti, mi amor crece y crece

No te hace falta que me celes

Te elijo a ti todas las veces

Y solo entiende mi locura

Los ojos que te pueden ver

De una mujer como tú, ¿quién no se enamora?

Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora

De una mujer como tú, dime, ¿quién no se enamora?

Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa

Hermosa que tú

(De Iztapalapa para el mundo)