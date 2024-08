Kenia Os y Steve Aoki estrenaron Replay, la canción más movida del verano que se encuentra en YouTube, esta es la letra completa.

A través de sus redes sociales, Kenia Os -de 25 años de edad- y Steve Aoki -de 46 años de edad- dieron a conocer el lanzamiento de su primera canción juntos titulada Replay.

La canción está acompañada de un video oficial, lo cual ha emocionado a los fans al ver a dos artistas destacados unir sus talentos.

Este nuevo sencillo se añade a una impresionante lista de colaboraciones que han consolidado a Kenia Os como la nueva estrella pop de su generación.

Letra de Replay de Kenia Os y Steve Aoki, la canción más movida del verano (Especial / Captura de pantalla Youtube)

Letra de Replay de Kenia Os y Steve Aoki, la canción más movida del verano

Kenia Os y Steve Aoki ya lanzaron Replay en YouTube, la canción más movida del verano en donde combinan el género pop con electro dance. Esta es la letra completa:

Ya tengo pronóstico

Descontrol

No vamo’a a ver el Sol

Y si tú confías

Tráeme dos y las más frías

Que su corazón

No dejemos pa’ mañana

Lo que podemos hacer hoy (tonight)

Y este party no se acaba

Y si acaba es porque me voy

Y no me voy hasta que prendan las luces

Hasta que la vista se nuble

Y olvidemos nuestro pasado

Que este feeling se haga costumbre

Que se rompa el suelo

Baila na na na na

Baila dale replay

Baila na na na na

Baila dale replay

Baila na na na na

Baila dale replay

Vente que se prendió mi gente

Confía en tu mix y vente

El crew siempre presente

Mix it up

Tírame un beso, Spice it up

Dame más de eso

Take it off

Muévelo lento

Muévelo lento

No dejemos pa’ mañana

Lo que podemos hacernos hoy, Tonight

Y este party no se acaba

Y si acaba es porque me voy

Y no me voy hasta que prendan las luces

Hasta que la vista se nuble

Y olvidemos nuestro pasado

Que este feeling se haga costumbre

Que se rompa el suelo

¿De qué trata Replay, la nueva canción de Kenia Os y Steve Aoki?

Kenia Os, la estrella en ascenso del pop mexicano, lanzó una sorprendente colaboración con Steve Aoki, llamada Replay.

Este palpitante tema demuestra la versatilidad de Kenia Os y forja su lugar en la escena musical mundial.

Con el estilo de producción característico de Steve Aoki, Replay captura la esencia de una noche de fiesta, invitando a los oyentes a unirse a la diversión.

A medida que la canción va sonando sugiere un ritmo contagioso lleno de energía, por lo que promete ser todo un éxito en el verano.