Alejandro Fernández y Anitta sacaron una inesperada colaboración, con una canción llamada La Tóxica que en su letra dejan claro que prefieren no estar enamorados.

La nueva canción de Alejandro Fernández y Anitta, La Tóxica, ya se estrenó, luego de que levantaran incertidumbre por el género en que iban a cantar.

Ahora se sabe que Anitta de 31 años de edad, debutó en el regional mexicano junto a uno de los grandes del género, Alejandro Fernández, con una canción de la que te compartimos la letra completa.

Alejandro Fernández y Anitta. (YouTube/Alejandro Fernández / Tomada de video)

La canción de Alejandro Fernández ft Anitta, La Tóxica, que dejó encantados a todos

Alejandro Fernández de 53 años de edad, tenía la colaboración con Anitta muy guardada, y a pesar de que son de dos géneros distintos, no paran de aplaudir La Tóxica.

El 24 de mayo fue la fecha elegida para estrenar La Tóxica, la colaboración de Alejandro Fernández con Anitta en la que la brasileña debuta en el regional mexicano.

Aunque con el adelanto mostrado se podía creer que posiblemente sería un featuring entre dos géneros musicales, Anitta se atrevió a hacer regional mexicano y sus los fans, le quedó bien.

La Tóxica, como es el nombre de la canción, está siendo muy bien aceptada entre los fans de Alejandro Fernández y Anitta.

“No me gusta, me encanta. Me encantó mucho la combi de esos dos. Esta genial la rolita La tóxica será un éxito. Wow, qué espectacular ¡felicidades! ¡Qué éxito! nos encanta la tóxica”. Usuarios de Instagram

Fans aprueban la colaboración de Alejandro Fernández y Anitta. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Y si aún tiene dudas sobre esta colaboración te dejamos la letra completa para que tú mismo saques tus conclusiones.

Letra completa de La Tóxica, canción de Alejandro Fernández con Anitta

¿Anitta en el regional mexicano con Alejandro Fernández? Pues sí, la colaboración para la canción La Tóxica encantó y aquí la letra completa para que entiendas la razón de esta aprobación musical.

No, ahorita no ando en busca de morrita

Me gusta enamorarme, pero siento que ya no se necesita

Para pasarla bien

A los celos ya les dije: Adiós

¿Pa’ qué andar con uno? Si yo puedo andar con dos

Y ahora mis pecados solo se los cuento a Dios

Ya me liberé

De la tóxica, romántica, la intensa y la insegura

Para tanto mal de amores encontré por fin la cura

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes (otro mes)

Ya me liberé

De otro que me dejó en visto y del que siempre me contesta

¿Para qué gastar en gatos, si puedo gastar en fiesta?

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

El que se enamora pierde

Y con lo que bien que me la paso, yo ya no vuelvo a perder

¡Eh!

Échele, viejón

Dedíquela sin miedo

Que suene ese requinto

WuhWuh

Cambié los chocolates por una cerveza

Ya no duele el corazón, ahora duele la cabeza

De la cruda que me da, ya perdí mi otra mitad

Pa’ buscarla así borracha, qué pereza

A los celos ya les dije: Adiós

¿Pa’ qué andar con una? Si yo puedo andar con dos

Y ahora mis pecados solo se los cuento a Dios

Ya me liberé de otro tóxico, romántico, intenso e inseguro

¿Pa’ qué andar llorando amores con todo lo que facturo?

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

Ya me liberé de la que me deja en visto y la que siempre me contesta

De la que quiere ver Netflix y la que se va de fiesta

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

El que se enamora pierde

Y con lo bien que me la paso, yo ya no vuelvo a perder

La que se enamora pierde

Y con lo bien que me la paso, yo ya no vuelvo a perder

Con información de Letras.mus