¿Belinda se solidariza con Cazzu? Usuarios ven que la canción Bugatti estaría dirigida a la cantante argentina tras el fin de su relación con Christian Nodal.

Desde que anuncio su regreso a la música, Belinda -de 35 años de edad- ha sorprendido a sus seguidores con sus canciones y es que ven claras referencias a su vida amorosa.

Recientemente Belinda lanzó su tema Bugatti, el cual de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios ven un claro mensaje para Cazzu, de 30 años de edad.

Y es que en sus más recientes temas, Belinda ha realizado una clara referencia al romance que tuvo con Christian Nodal, de 25 años de edad.

Sin embargo, ahora Belinda le habría mandado un mensaje solidario a Cazzu después de todo lo que pasó con su ruptura con Christian Nodal y la polémica con Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Belinda habló de Christian Nodal y otros 2 ex novios en el video de La Mala

De manera inesperada, Belinda lanzó en su canal oficial de YouTube el audio de su canción Bugatti, la cual de inmediato desato furor en las redes sociales.

Y es que fans han asegurado que Bugatti de Belinda se encuentra dedicada a Cazzu, luego de su ruptura con Christian Nodal.

A usuarios les ha llamado la atención que en Bugatti, Belinda habla en segunda persona e invita a otra a dejar en el olvido a un sujeto que no la supo valorar.

En la canción, Belinda habla sobre alguien que sufre un mal de amores, por lo que recuerda que ella ya pasó por lo mismo, por lo que sabe lo que está viviendo esta persona.

Belinda le recomienda a esta persona dejar de llorar, ponerse bien y seguir con su vida, pues el destino le depara grandes éxitos.

Hay varias frases que usuarios han señalado que se ve la clara referencia a Cazzu y lo que vivió con su ruptura con Christian Nodal, pero una que ha llamado la atención es:

“No llores, bebé... No le escribas, no le llames, te quieren opacar, eres una rockstar... olvídate de él... solo se vive una vez... yo por eso ya pasé, la solución me la sé...”

Belinda