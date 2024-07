Aseguran que J Balvin ya no parece J Balvin de 39 años de edad, pues fans pusieron en duda su identidad tras encontrarlo en Indonesia.

Un video se ha hecho viral un video en redes sociales luego de que fans “discutieran” con J Balvin por no parecerse a J Balvin.

Y es que de acuerdo al video en TikTok, unas fans se encontraron con J Balvin en Indonesia, pero inmediatamente dudaron que se tratara del propio J Balvin y comenzaron a preguntarle si era o no era.

A lo que J Balvin les contestó que revisaran su Instagram para saber si era o no era el real tras encontrarlo en Indonesia.

Un divertido video protagonizado por J Balvin ha salido a la luz haciéndose viral, pues un par de fans dudan sobre si realmente es él o se trata de un imitador.

Y es que en el video dos fans al lado de J Balvin discuten con el cantante para saber sí es o no el verdadero J Balvin.

Pues las fans incrédulas de haberse encontrado a J Balvin en Indonesia, aún sosteniendo su celular para una foto, preguntan si no es un imitador.

Y aunque entre risas dudaban si tomarse o no una foto con J Balvin, el propio cantante les sugirió buscar su Instagram para que comprobaran que era el verdadero.

“Si no me cree que soy J Balvin, me va a tocar a mí mostrarle la cédula o el pasaporte … ¿Por qué no me creen? De verdad, cómo no voy a ser yo”

J Balvin