Leire Martínez se separó de La Oreja de Van Gogh tras 17 años juntos, pero la cantante asegura que nunca firmó el comunicado que la despide como vocalista.

La Oreja de Van Gogh conmocionó a sus fans al revelar que su vocalista, Leire Martínez -de 48 años de edad- se separaba del grupo y definieron esta decisión como una situación difícil.

Tras este comunicado, Leire Martínez dio su versión de lo ocurrido con sus compañeros de La Oreja de Van Gogh a través de un mensaje a su amiga, la locutora Mar Montoro.

La Oreja de Van Gogh mencionó en su comunicado que sus ideas y las de Leire Martínez ya no compaginaban sobre el rumbo que tomaría el grupo.

Ante esto, Leire Martínez dio una breve versión de lo ocurrido con sus compañeros a través de un mensaje que le envió a su amiga, Mar Montoro, de 47 años de edad.

Leire Martínez escribió que el comunicado había sido publicado sin su firma, por lo que está dispuesta a hablar de lo ocurrido con sus compañeros, pero no por el momento.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado ningún comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”

Leire Martínez