La nueva canción de Kimberly Flores ya salió, pero sólo provocó una funada para la esposa de Edwin Luna. ¿Será que termina convenciéndose de abandonar la música?

Le fecha se cumplió y Kimberly Flores, de 34 años de edad, estrenó su nueva canción titulada ‘Triple Ja ja Ja’, el viernes 5 de abril.

¿La esposa de Edwin Luna por fin logró convencer al público de que es una buena cantante?

La interpretación de Kimberly Flores logró lo que parecía imposible: hacer coincidir a sus haters y a sus fans en una petición que seguramente no le gustará.

‘Triple JaJaJa’, la canción que Kimberly Flores acaba de estrenar es un tema de desamor que tras lanzar su video en YouTube se volvió tendencia.

¿Tan bueno es? Kimberly Flores aparece enfundada en un vestido negro con escote en las dos piernas, aplicaciones de lentejuelas y pedrería dorada y roja, además de un sombrero negro adornado a juego con su vestido.

Las reacciones a la nueva canción de Kimberly Flores surgieron de inmediato, con internautas que aplaudieron el outfit y la belleza de la esposa de Edwin Luna.

Sin embargo, fueron más los malos comentarios y criticas expresadas no sólo por los haters de Kimberly Flores, también por sus fans.

Y es que, en opinión de los seguidores de la también influencer guatemalteca, no hay duda de que es una mujer hermosa, muy trabajadora, tanto que por mucho tiempo fue el principal sostén de su familia

Sin embargo, en lo que coinciden tanto admiradores y detractores de Kimberly Flores es que ya debería dejar por la paz sus intentos de convertirse en cantante

Por supuesto, los fans de la modelo han intentado decirselo de la forma más amable que han encontrado.

“En buena onda, eres muy bella y buena persona, pero con todo respeto la cantada no es para ti, sin ofender”; "Kim enserio tú no puedes cantar 😮eso no es lo tuyo ... déjale eso Edwin que el si sabe cantar"; "Ja ja ja ja.amiga date cuenta no cantas!!! Tu oído no te lo dice?😂😂".

Usuarioa de Instagram