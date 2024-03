¿Por qué Edwin Luna anduvo renovando tanto su look? El vocalista de La Trakalosa de Monterrey rompe el silencio luego de las críticas que ha recibido.

En los últimos meses, el nombre de Edwin Luna -de 36 años de edad- se convirtió en tendencia y no por una nueva canción que hubiera sacado o por algún problema con su esposa, Kimberly Flores.

Sino que Edwin Luna generó gran controversia luego de que ha sorprendido a sus seguidores al cambiar su look de manera constante.

Estos constantes cambios no les gustaron a sus seguidores, quienes de inmediato criticaron al esposo de Kimberly Flores -de 34 años de edad- por su nueva apariencia.

Luego de todas las críticas que recibió, Edwin Luna habló sobre los cambios que ha tenido y dejó en claro que estos no solo lo involucran a él, sino también a todos los de La Trakalosa de Monterrey.

Edwin Luna (@edwinlunat / Instagram)

Esto dijo Edwin Luna sobre sus constantes cambios de look

Edwin Luna sorprendió a sus seguidores en los últimos meses, luego de que decidió jugar con su apariencia.

A través de sus redes sociales, Edwin Luna apareció con un traje lleno de plumas, por lo que de inmediato los usuarios lo compararon con el difunto Walter Mercado.

Pero solo una semana después, Edwin Luna volvió a sorprender a cambiar de imagen, pero en esta ocasión sus seguidores opinaron que le quería copiar el look a The Rock.

En medio de las críticas que recibió, Edwin Luna compartió un video en donde habló sobre los constantes cambios que hizo en su look.

En el video se puede ver a Edwin Luna junto a sus compañeros de La Trakalosa de Monterrey en su camión.

Edwin Luna se toma un momento para hablar de los cambios que ha presentado, asegurando que hay una razón muy especial para su constante transformación.

“Yo sé que ustedes no se lo preguntaron, pero yo se los voy a decir me vale queso, resulta que por el 14, el álbum y el aniversario de La Trakalosa de Monterrey, yo tomé la decisión de decirle a Mary Rodríguez de que nos fuera haciendo trajes con los colores conforme fuimos utilizando estos 14 años” Edwin Luna

En el video, Edwin Luna mostró que en esa ocasión todos se encontraban de naranja, recordando cuando grabaron el video de su tema ‘San Lunes’.

Estas fueron las críticas que recibió Edwin Luna por sus cambios de look

Edwin Luna recibió muchas críticas por sus cambios de look y es que usuarios consideraban que no le quedaban.

Al usar las plumas, Edwin Luna fue comparado con Walter Mercado e incluso le hicieron burla al señalar que seguramente le había robado el traje.

“¿Walter Mercado?”, “Vendrán cosas peores”, “El regreso de Walter Mercado”, “¿Qué onda con esas cejas? ¿Quién es tu asesor de imagen?”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Sin embargo, con su look donde fue comparado con The Rock no le fue menos mal a Edwin Luna, y es que recibió varias críticas.

“No digas mamadas Mary Jen”, “Te voy a regalar unas pastillas para dormir y lo sueñes porque eso nunca va a suceder”, “Ay amigo, te pones de pechito, la neta...”, escribieron algunos usuarios.