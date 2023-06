Ante el trágico destino del submarino turístico, la icónica canción My Heart Will Go On, misma que interpretó Céline Dion para la película de Titanic es revivida entre los escuchas y hasta en memes.

En la ironía y pese a la tragedia del submarino turístico Titán de la compañía Ocean Gates, la canción My Heart Will Go On está rompiéndola.

Pues tal y como se lee, My Heart Will Go On, la canción principal de la película Titanic y que fuera interpretada por Céline Dion está causando furor entre los escuchas.

Esto luego de que se dieran a conocer los hechos del submarino turístico que lamentablemente terminó en un trágico destino.

A lo que el tour en el fondo del Mar Atlántico hacia los restos de Titanic, revivió el tema My Heart Will Go On, canción de Céline Dion.

Mismo que en tan solo cinco días alcanzó a ubicarse nada más ni menos que en el lugar 12 de Billboard, tras más de 25 años de su estreno.

Incluso, en los récord My Heart Will Go On alcanzó 7.8 millones de reproducciones en Spotify desde que inició la búsqueda del submarino.

Causando impacto mundial, pues las personas están escuchando My Heart Will Go On debido a la tragedia del submarino.

Submarino turístico Titán desaparecido al explorar el Titanic (EyePress News / EYEPRESS via Reuters Connect)

La canción de Céline Dion es la única cantada que sale en la película Titanic

Uno de los detalles que también ha llamado la atención de la canción de Céline Dion entre el público, tras el trágico destino de submarino turístico es que es el único tema cantado que sale en la película Titanic.

Pues en un principio, el director de Titanic, James Cameron -de 68 años de edad- no quería ninguna canción cantada, pues su idea solo era solo tener música instrumental.

Debido a que James Cameron no quería canciones cantadas en la película, y definitivamente no quería terminarla con una canción pop para no entrar en los clichés.

Pese a esto, el fallecido y galardonado compositor de bandas sonoras James Horner convenció a James Cameron, tras mostrarle la maqueta de la grabación de My Heart Will Go On de Céline Dion.

De ahí que My Heart Will Go On de Céline Dion sea la única canción cantada en la película Titanic de 1997.

Submarino turístico con trágico final y la canción de Céline Dion para Titanic se vuelve objeto de memes

Tal y como los memes no perdonan, el submarino turístico con trágico final y la canción de Céline Dion para Titanic se han vuelto objeto de estas particulares publicaciones virales en redes sociales.

A lo que no solo My Heart Will Go On de Céline Dion ha sido revivida en las canciones más escuchadas del momento por la tragedia del submarino turístico, sino también en memes.

Pues pese a lo trágico, el ingenio de los internautas han aprovechado el momento para sacar el humor negro.

A lo que entre comentarios se puede leer, como hay hasta internautas que se armaron todo un guión del momento de la tragedia del submarino con la canción My Heart Will Go On de fondo.

Otros más, aprovecharon sus dotes en la edición que hasta le armaron el video musical de Céline Dion con el Titán.

Mientras que otros usuarios de redes sociales confiesan no poder controlarse al escuchar My Heart Will Go On de Céline Dior, pues no solo a Titanic les vendrá a la mente con esta canción, sino de ahora en adelante también se acordaran del Titán y su trágico destino.

La canción de Céline Dion, My Heart Will Go On, que sale en Titanic es revivida por trágico destino de submarino turístico (Especial)

