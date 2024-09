El cantante de k-pop, Kenshi Yonezu llegará por primera vez a la pantalla grande gracias a Cinépolis y Cinemex.

Luego de que las famosos cadenas de salas de cine, Cinépolis y Cinemex confirmaron la llegada del Tour Fantasy de Kenshi Yonezu.

Por lo que sí eres fan de la música Kenshi Yonezu famoso por interpretar el tema opening del anime de televisión Chainsaw Man.

Así como Kenshi Yonezu es quien interpreta el tema principal de la película ganadora del Oscar de Hayao Miyazaki The Boy and the Heron.

Presta atención que te damos precio de boletos y fecha del concierto de Kenshi Yonezu en cines de México en Cinépolis y Cinemex.

Kenshi Yonezu en Cinemex: Precio de boletos y fecha del concierto en cines de México (Kenshi Yonezu)

¿Cuándo es el concierto en cines de México de Kenshi Yonezu para verlo en Cinépolis y Cinemex?

El concierto en cines de México de Kenshi Yonezu para verlo en Cinépolis y Cinemex tendrá solo un único día para verse.

Por lo que desde ya aparta la fecha para que no te pierdas en Cinépolis y Cinemex el concierto de Kenshi Yonezu el próximo 28 de septiembre de 2024.

En estas salas de cine de Cinépolis y Cinemex se podrá ver el concierto de Kenshi Yonezu en cines de México.

A través de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment quien son los distribuidores que traen a cines de México el concierto de Kenshi Yonezu ya se conoce en qué salas se podrá ver.

Con ello serán solo 2 complejos de cines en México donde se podrá disfrutar el concierto de Kenshi Yonezu.

Con ello, los recintos el concierto de Kenshi Yonezu en Cinépolis y Cinemex son:

Cinépolis Forum Buenavista

Cinemex Parque Delta

¿Qué precio tendrán los boletos para el concierto de Kenshi Yonezu en Cinépolis y Cinemex?

Por ahora el precio de boletos para el concierto de Kenshi Yonezu en Cinépolis y Cinemex no se ha dado a conocer.

Sin embargo, al ser una función especial y única se espera que su precio sea especial para ver en concierto a Kenshi Yonezu en Cinépolis y Cinemex.