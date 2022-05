Justin Timberlake vendió su catálogo musical por casi 2 mil millones de pesos, con lo que se unió a la lista de superestrellas como Bob Dylan, Sting y Bruce Springsteen, que también han cedido los derechos de sus canciones.

Los nuevos dueños del catálogo musical de Justin Timberlake son la compañía Hipgnosis Song Management y un fondo respaldado por la firma de capital privado Blackstone, quienes anunciaron la compra en un comunicado:

Justin Timberlake es uno de los artistas más vendidos en la historia de la música pop, primero como parte de la boyband NSYNC, que fue un fenómeno a finales de la década de los 90, y luego como solista.

Como nueva dueña del catálogo musical de Justin Timberlake, Hipgnosis puede darle el uso que desee a las composiciones musicales escritas por el músico, entre las que destacan éxitos como:

Cabe señalar que el acuerdo por el catálogo musical de Justin Timberlake sólo incluye los derechos de publicación, no los de grabación, lo que significa que solo se refiere a las canciones que escribió o coescribió.

En declaraciones citadas por el diario británico The Guardian, Merck Mercuriadis, fundador y director ejecutivo de Hipgnosis, destacó las habilidades de Justin Timberlake como cantautor:

Asimismo, Mercuriadis destacó el arrollador éxitos que han tenido varias canciones escritas por Justin Timberlake, al grado de haberse convertido en clásicos:

“Sus éxitos, como Cry Me a River, Rock Your Body, SexyBack, My Love, What Goes Around... Comes Around, Suit & Tie, Mirrors y Can’t Stop the Feeling, se encuentran entre los más icónicos de la época”

Merck Mercuriadis, fundador y director ejecutivo de Hipgnosis