Julión Álvarez le pone fecha a su retiro; a esta edad le dirá adiós a los escenarios

En medio del éxito de su gira “Prófugos del Anexo” junto a Alfredo Olivas -de 30 años de edad-, Julión Álvarez tomó una gran decisión alrededor de su carrera artística

Resulta que Julión Álvarez ya pensó en su retiro de los escenarios, incluso ya tiene fecha para su adiós y es más pronto de lo que mucha gente esperaba.

Así lo dio a conocer el cantante de música regional mexicana -de 41 años de edad- en una entrevista que inevitablemente se viralizó.

El nombre de Julión Álvarez se volvió tendencia en redes sociales debido a un video que muestra al cantante hablar de su retiro musical.

Resulta que Julión Álvarez, el también llamado ‘rey de la taquilla’, no quiere verse viejo en la pantalla por lo que se retirará de la escena musical a los 50 años.

Así lo dio a conocer a través de una entrevista:

“Si Dios me da vida, me presta salud y vida, no me gustaría retirarme viejo de este ambiente que es muy pesado, pues si llegó (me retiro) a los 50”

Julión Álvarez