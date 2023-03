La cantante y actriz Jisoo de Black Pink ha dado el gran salto a su carrera de solista, tras estrenar video, en el cual revela todos los secretos ocultos de la artista.

Ha llegado el día esperado para los fanáticos del K-pop y de Blackpink, pues Jisoo -de 28 años de edad-se ha estrenado como solista con el video de su tema Flower.

Disco bastante personal, pues según la propia Jisoo de Blackpink en este disco “completé un álbum que contiene mi historia a través de las ideas en todos los aspectos: desde música, concepto, estilo y video musical”.

Pues en el video de Jisoo de Blackpink, la cantante muestra su lado delicado y romántico, así cómo oscuro, sensual y desafiante.

Además de que la cantante Jisoo de Blackpink protagoniza uno de los videoclips más caros de YG Entertainment, la empresa surcoreana que las ha llevado a la fama.

Me es el álbum solista de Jisoo de Blackpink , el cual es un disco sencillo de track list.

Pues este álbum solista de Jisoo de Blackpink solo tiene dos temas, mismo que son:

ABC Do-Re-Mi I was as nice as that

That look in the eye changed completely perhaps this is also a side of me

I fly away like a blue butterfly

It’s all on you that you didn’t hold on

Even the times that we were in full bloom

A lie lie lie to me

Crimsonly burned down you and I

I’m ok would you be as well

On a beautiful day without a single cloud

There was nothing left but a scent of a flower

There was nothing left but a scent of a flower

You and me, although we werе madly in love

Cruelly trampled, my onе and only lilac

I fly away like a white petal

It’s all on you that you didn’t hold on

Drawn by a gentle wind

Spring comes but we say bye bye bye

Crimsonly burned down you and I

I’m ok would you be as well

On a beautiful day without a single cloud

There was nothing left but a scent of a flower

There was nothing left but a scent of a flower

Now goodbye goodbye

Never looking back

A leaf named hesitance

Falling away from you by a spring shower

Nothing left but a scent of a flower

There was nothing left but a scent of a flower