Imagine Dragons cambió los tres conciertos que tenía programados este año en México, por uno solo que se llevará a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX).

La noticia fue dada a conocer por los propios integrantes de Imagine Dragons través de redes sociales, causando que cientos de sus fans se quejaran, pues dicen que sus boletos ya no valen... o al menos no lo mismo que invirtieron en su compra.

Tal ha sido el descontento, que muchos fans mexicanos de Imagine Dragons le han declarado abiertamente su odio a la banda de pop rock originaria de Las Vegas, pues consideran que al cambiar sus conciertos, les valió perjudicarlos.

Fue la mañana del jueves 10 de noviembre cuando Imagine Dragons anunció una importante noticia para sus fans de Latinoamérica, haciendo mención especial para los residentes de México.

Y es que, Imagine Dragons anunció la cancelación de los conciertos que ofrecería los días 1, 2 y 4 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

En lugar de esas presentaciones, Ocesa informó que Imagine Dragons ofrecerá un show el 17 de mayo de 2023, que tendrá su preventa el próximo viernes 18 de noviembre.

El anuncio de Imagine Dragons enfureció a sus fans mexicanos, quienes se mostraron muy decepcionados con la banda -y hasta afirmaron odiarla algunos- por proceder de una forma tan radical, pues el cambio de su concierto, no sólo fue de fecha, también de lugar.

Otra cosa que han reprobado los fans de Imagine Dragons es que sólo pocas personas con boletos de las fechas canceladas tendrán algunas preferencias para poder comprar boletos de la nueva fecha.

“The only thing you care of is money, you don’t care a shit about all the Mexican fans that made a huge effort to buy tickets 😡😡”

@larasofie18