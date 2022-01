Il Divo anuncia concierto en México, a un mes de la muerte de Carlos Marín, la agrupación rendirá tributo a su compañero.

Luego de que Carlos Marín muriera el pasado 19 de diciembre de 2021 a causa del Covid 19 en un hospital de Manchester en Reino Unido.

La agrupación lírica Il Divo, ha anunciado su nueva gira de conciertos, en donde honrarán el legado de su compañero muerto Carlos Marín.

“Los miembros del grupo multinacional, el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, continuarán con su gira en homenaje a Carlos Marin” Il Divo

Carlos Marín, integrante de Il Divo (@carlosmarinildivo / Instagram)

La gira de Il Divo tendrá el nombre ‘Greatest Hits Tour’, la cual sustituirá a ‘For Once In My Life Tour’ previamente anunciada.

Durante las presentaciones de Il Divo, la agrupación informó que tendrán como invitado especial al barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie.

Asimismo, apuntaron que esta gira estará “repleta de éxitos del vasto catálogo musical de Il Divo y contará con una producción escénica increíble”.

Por lo que Il Divo estará nuevamente pisando suelo mexicano con tres fechas programadas.

¿Cuándo serán los conciertos de Il Divo en tributo a Carlos Marín en México?

Il Divo se estará presentando en México con tres fechas programadas con las cuales rendirán tributo a Carlos Marín.

El grupo musical se estará presentando en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aquí las fechas de los conciertos de Il Divo en México:

11 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México



13 de mayo en el Auditorio Telmex en Guadalajara



4 de mayo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.



Vale la pena recordar que los boletos de los conciertos de Il Divo ya fueron vendidos, debido a que las presentaciones eran parte de su gira ‘For Once In My Life Tour’ previamente anunciada.

Aunque debido a la pandemia por el Covid 19, Il Divo se vio en la necesidad de posponer sus presentaciones en México.

Los cuales serían una serie de conciertos muy distintos a los que se han anunciado en esta ocasión en tributo a Carlos Marín.

Asimismo, Ocesa informó que los boletos adquiridos con anterioridad para Il Divo siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio.

Mientras que para aquellos que requieran reembolso, será necesario solicitarlo a partir del próximo 24 de enero a través del sitio de Ticketmaster o en las taquillas.