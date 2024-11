Te decimos los horarios del Corona Capital 2024 por si quieres saber ¿a qué hora empieza y termina el viernes 15 de noviembre?

El festival Corona Capital celebrará una edición más desde El Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX.

En total será un fin de semana lleno de música con grandes conciertos en vivo.

Si eres de los que asistirán al Corona Capital 2024 en su primer día, acá te damos los horarios del evento.

Corona Capital 2024: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el festival (Corona Capital 2024)

¿A qué hora empieza y termina el viernes 15 de noviembre el Corona Capital 2024?

El Corona Capital 2024 arranca el próximo viernes 15 de noviembre, por ello, te explicamos a qué hora comienza el festival.

Todo comenzará con a las 2:30 de la tarde con los conciertos de Water From Your Eyes en el escenario Corona Cero y Brigitte Calls Me Baby en es escenario Vans.

Respecto a qué hora termina el primer día del Corona Capital, toma nota porque será a la 1 de la madrugada con el show de Green Day.

Así que toma todas tus previsiones de regreso a casa por si tienes planeado quedarte hasta el último concierto.

Corona Capital 2024 (Festival Corona Capital / Facebook)

Horarios por escenario del Corona Capital 2024 para el 15 de noviembre

Considera que el Corona Capital 2024 tendrá 5 escenarios que son Corona, Vans, Corona Cero, Viva Tent y Nivea. Los horarios en cada uno son los siguientes:

Horario escenario Vans

Brigitte Calls Me Baby: 2:30-3:00 PM

Tops: 3:30-4:00 PM

The Vaccines: 4:30-5:10 PM

David Kushner: 5:50-6:50 PM

The Mars Volta: 7:50-9:00 PM

Toto: 10:10- 11:30 PM

Horario escenario Corona Cero

Water From Your Eyes: 2:30-3:00 PM

The Beaches: 3:30-4:00 PM

James Vincent McMorrow: 4:30-5:10 PM

BADBADNOTGOOD: 5:50-6:50 PM

Raye: 7:50-9:00 PM

Zedd: 10:10- 11:30 PM

Horario escenario Viva Tent

Very Nice Person: 3:20-3:50 PM

Two Antoher: 4:20-5:00 PM

Isabel LaRosa: 5:30-6:10 PM

French 79: 6:40-7:30 PM

The Yussef Dayes Experience: 8:00-9:00 PM

Twin Shadow: 9:40-10:40 PM

HONNE: 11:30-12:35 AM

Horario escenario Nivea

Air Yel: 3:00-3:30 PM

Blue Eyes: 4:00-4:30 PM

Alice Phoebe Lou: 5:10-5:50 PM

Magic!: 6:50-7:50 PM

Warpaint: 9:00-10:10 PM

Horario escenario Corona

Lo Moon: 3:00-3:30 PM

City and Colour: 4:00-4:30 PM

Blonde Redhead: 5:10-5:50 PM

Clairo: 6:50-7:50 PM

Cage The Elephant: 9:00-10:10 PM

Green Day: 11:30-1:00 AM