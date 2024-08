¿Mejor nadota? El festival Corona Capital 2024 anunció a Jack White en el line up y parece que a nadie le gustó.

Ya tenemos al reemplazo de Queens of the Stone Age que, como recordaremos, canceló su concierto en el festival Corona Capital 2024.

Será el músico Jack White, de 49 años de edad, quien ocupe el lugar que dejó vacante la banda de Josh Homme, de 51 años de edad.

Dicha decisión tomó por sorpresa a las redes sociales que de inmediato reaccionaron a la inclusión de Jack White en el concierto Corona Capital 2024 y su cuestionado cartel.

Jack White (Jack White / Facebook)

Jack White es anunciado en el line up del Corona Capital 2024

Conocido por bandas como The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather, Jack White fue anunciado para ser parte del line up del Corona Capital 2024.

A través de sus redes sociales, el Corona Capital 2024 dio la bienvenida a Jack White, quien regresa al popular festival del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será el domingo 17 de noviembre cuando se de el concierto de Jack White en los escenarios del Corona Capital 2024, que aún no revela sus horarios por día.

Corona Capital 2024 anuncia a Jack White en el line up y parece que a nadie le gustó (@CoronaCapital / X)

Corona Capital 2024 anuncia a Jack White en el line up y desata la molestia en redes sociales

La noticia de que Jack White sustituirá a Queens of the Stone Age en el Corona Capital 2024, no cayó nada bien en las redes sociales.

Algunos celebraron la decisión, pero fueron más quienes esperaban que se anunciara otra banda.

Incluso, los internautas tenían prendidas sus velas para que se incluyera a Deftones, agrupación que fue solicitada desde antes de que se revelara el cartel oficial del Corona Capital 2024.

De igual manera, no faltó quien pidiera más cambios al line up para que realmente les dieran ganas de asistir al festival musical.

Pese a tener figuras como Paul McCartney, Green Day y New Order en su cartel, el Corona Capital 2024 ha sido una de las ediciones más cuestionadas por el público.

La falta de artistas y bandas más atractivas ha provocado que el Corona Capital 2024 no tenga una alta demanda de venta de boletos como en ocasiones anteriores que se agotaron rápido.