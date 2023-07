El Hell and Heaven Open Air 2023 dio a conocer el regreso de Mudvayne a México para el conocido festival de Heavy Metal de finales de año.

Mudvayne se presentará en el Hell and Heaven Open Air 2023 tras 20 años de su último concierto en México, cuando compartieron escenario con Korn, Marilyn Manson y Apocalyptica en la CDMX.

En el anunció los organizadores dejaron en claro que la banda de Estados Unidos daría sólo una presentación en nuestro país, correspondiente al mencionado festival.

No obstante, no se mencionó cuál será el día en que se presente la agrupación de Illinois.

Fans piden que el Hell and Heaven Open Air 2023 dé el cartel además de Mudvayne

Si bien Mudvayne emociona por su regreso al Hell and Heaven Open Air 2023, muchos fans están un poco decepcionados con los organizadores por la manera en que se maneja la información.

Y es que fuera de Mundvayne, el Hell and Heaven Open Air 2023 no ha anunciado a ninguna otra banda para su festival, ya no digamos el cartel completo.

Lo cual ha molestado a más de uno, porque incluso los mismos grupos se les están adelantado; como ejemplo, Mudvayne fue quien anunció su regreso antes que el Hell and Heaven.

Otro ejemplo es el de Asking Alexandra, quien aún no aparece en los promos del Hell and Heaven; pero ya confirmó su participación en el evento.

Dado que el Hell and Heaven Open Air 2023 se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Foro Pegaso , muchos fans están desesperados por saber si conviene o no comprar su boleto.

Ya que sin bandas oficiales anunciadas, es difícil hacer el gasto, pues hay la posibilidad de que el cartel no sea del agrado de la gente al final.

¿Por qué el Hell and Heaven Open Air 2023 no anuncia el cartel completo?

Resulta extraño que el Hell and Heaven Open Air 2023 no anuncie su cartel completo, tomando en cuenta que faltan menos de 4 meses para el evento.

Más aún cuando las bandas confirmadas, como Mudvayne, hacen el anuncio incluso antes que los organizadores del festival, algo que no sucede en otros espectáculos del estilo.

Esto no es novedad con el Hell and Heaven Open Air 2023, ya es parte de su “esencia”; desde que se hacía en el Foro Sol y Palacio de los Deportes, ha habido este tipo de problemas con el cartel.

La gente detrás del Hell and Heaven Open Air 2023 es muy celosa con este tipo de anuncios, dándolos a cuenta gotas, hasta hacer una gran revelación final.

Mientras que en ese lapso de tiempo, las bandas invitadas van “filtrando” la información, tal es el caso de Mudvayne.

Claro que a mucha gente no le parece esto, pues consideran que es una falta de respeto para con el público y los invitados.

