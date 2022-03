Hacen realidad el videojuego de Red Hot Chilli Pepper ‘Californication’ después de 22 años del lanzamiento del álbum musical.

De acuerdo con un comunicado del desarrollador comenzó el videojuego como un reto; sin embargo, llamó tanto la atención en redes sociales que terminó por completarlo.

Y es que, como él hubieron varios usuarios quienes expresaron haber deseado desde hace mucho tiempo poder haber jugado el videojuego del video musical de Californication.

“¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! es 2022 y no he visto a nadie hacer el juego, así que me desafié a mí mismo a crearlo.”

Miquel Campos Orteza