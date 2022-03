Fans de OV7 acusan de fraude a la banda; Ticketmaster no les devuelve su dinero y tampoco anuncia fecha concreta de programación.

A través del hashtag #FraudeOV7OCESA , un grupo conformado por más de 200 personas denunció públicamente el fraude en el que están involucrados OV7 y Ticketmaster.

Esto, luego de que debido al Covid-19 Ticketmaster pospusiera la gira “OV7 30 años”, que se llevaría a cabo en mayo del 2020.

“Por favor, dejen de ignorarnos y de publicar comunicados en donde no solucionan nada y sólo quieren callarnos” Fan de OV7.

En total, los conciertos de OV7 por su 30 aniversario se han pospuesto en por lo menos tres ocasiones , aún cuando desde el 2021 se comenzaban a realizar presentaciones en vivo.

La última fecha programada se anunció para mayo del 2021, no obstante, el evento de OV7 no se realizó, esta vez por múltiples desacuerdos entre los integrantes de la banda.

Desde entonces, la gira “OV7 30 años” no se ha vuelto a programar y los fans no tienen fecha exacta , pero tampoco les devuelven su dinero.

Acusan de fraude a OV7 (Facebook)

El fraude de Ticketmaster a fans de OV7

A pesar de que desde mayo del 2020 Ticketmaster aseguró que realizaría reembolsos por conciertos pospuestos, hasta el día de hoy no ha hecho ninguna devolución por la postergación de la gira “OV7 30 años”.

Según informan las víctimas, el único medio que Ticketmaster les proporcionó, es una página web en la que nunca responden .

“Dejen de contestarnos de forma irónica y grosera, dejen de bloquearnos en redes sociales y dejen de borrar nuestros comentarios” Fan de OV7.

Asimismo, Ticketmaster sigue manejando la misma información: hasta que no haya una fecha en concreto o se cancele el evento, se podrá solicitar el reembolso.

Además, en caso de que Ticketmaster haga las devoluciones, esta será parcial, pues no anexará el cargo por servicio , que equivale al 20 por ciento de cada boleto.

OV7 (@mulatamarichal/Instagram)

OV7 bloquea a fan que exigen la devolución de su dinero

Ante el crecimiento de quejas en contra de OV7 por no concretar una fecha para sus conciertos, integrantes de la banda han optado por bloquear sus propios fans en redes sociales.

En consecuencia, fans de OV7 han externado que ya no les interesa si la banda se reintegra , sino que les devuelvan su dinero.

“A muchos de nosotros nos han denigrado y hasta insultado solamente porque exigimos la devolución de una compra que se efectuó hace 730 días” Fan de OV7.

Lo peor, dicen, es que el propio Kalimba de OV7 les respondió en son de burla :

“Yo no soy promotor, si tienen algún problema escriban a los promotores, ya no nos escriban a nosotros, yo sólo canto, a mí me dicen dónde, y yo voy”.

“Lo único que estamos exigiendo es que nos dejen de ver la cara con comunicados a medias, donde anuncian su regreso, pero sin una fecha en concreto” Fan de OV7.

Incluso se realizó una denuncia ante Profeco, señalando como responsables a Ocesa, Ticketmaster y OV7, pero al llevarse a cabo la audiencia, ninguno asistió .

Finalmente, los fans de OV7 recuerdan a la banda y a Ticketmaster que es el público el que hace que los eventos tengan éxito y que no merecen ser ignorados.