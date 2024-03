Tras haber estrenado Better Place, tema de la película Trolls Band Together, Justin Timberlake logró que Nsync volviera a reunirse.

Para alegría de sus seguidores, no se trató de un encuentro de esos donde se intercambian palabras y se brinda con bebidas burbujeantes, Nsync volvió a pararse frente a micrófonos.

La extinta agrupación ofreció un concierto gratuito en el Wiltern Theatre, en Los Ángeles, el pasado 13 de marzo.

NSYNC lanza su primera canción en 20 años y Taylor Swift lo intuía ( MTV)

Nsync canta Bye Bye Bye por primera vez en 11 años gracias a Justin Timberlake

Justin Timberlake -de 43 años de edad- se presentó en solitario, entonó algunas canciones y cuando todos pensaron que iba a despedirse invitó a sus compañeros de Nsync a reunirse con él en el escenario.

Chris Kirkpatrick -de 52 años-, Lance Bass -de 44 años-, Joey Fatone -de 47 años-, JC Chasez -de 47 años- y Justin Timberlake, quien juntos dan vida a Nsync, cantaron algunos de sus éxitos.

Además de interpretar “Girlfriend” y “It’s Gonna Be Me”, Nsync se aventó su pegajosa canción Bye Bye Bye por primera vez en 11 años, lo que enloqueció al público y a sus fans.

Tanto que ya piden que regrese el grupo a la escena musical pues aseguran lo reencuentros están de moda.

Acá el video del gran momento:

¿Nsync regresará a los escenarios en 2024?

Tras cantar Bye Bye Bye con Nsync, Justin Timberlake y algunos miembros de la agrupación noventera se quedaron en el escenario para interpretar Paradise.

Paradise es la nueva canción de Justin Timberlake, la cual forma parte de su nuevo álbum de estudio Everything I Thought It Wa, la razón por la que Nsync no volverá a reunirse.

La extinta agrupación no está planeando volver a los escenarios; no por el momento, de hecho, esto no será posible ya que Justin Timberlake está por iniciar una gira mundial para promocionar su nuevo material discográfico.

No obstante, horas antes de la presentación junto a Nsync, Justin Timberlake publicó en su cuenta de Instagram un adelanto de su nuevo sencillo.

Debido a que la agrupación también compartió el fragmento musical en su cuenta de Instagram, fans tienen esperanzas de que hayan más reencuentros, ¿será?