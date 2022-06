Desde el pasado febrero, se dio a conocer que Grupo Firme y El Recodo unirían sus voces en una colaboración, hace más de 20 horas “El reemplazo” se estrenó en YouTube y otras plataformas convirtiéndose en un rotundo éxito.

Cada que Grupo Firme estrena una canción se enlista en las tendencias de música. Y ahora que lo hizo con El Recodo, la colaboración se posicionó rápidamente.

“El reemplazo” ya tiene más de un millón de visualizaciones en YouTube, así que te dejamos lo que dice la letra de esta canción de superación de un amor de Grupo Firme y El Recodo.

Geovanni Mondragón de El Recodo y Eduin Caz de Grupo Firme. (Especial)

“El reemplazo”, canción de Grupo Firme y El Recodo, habla de cómo superar a un amor

Esta vez, Grupo Firme y El Recodo acudieron al recurso de hacer un video para “El reemplazo”, desarrollando una historia en donde Eduin Caz es el protagonista.

El tema que se eligió para el lanzamiento de “El reemplazo” no son los miembros de Grupo Firme y El Recodo cantando, sino que los vocalistas se convirtieron en actores para el video.

Grupo Firme y El Recodo. (@rickyrecodo)

Eduin Caz y Geovanni Mondragon fueron los protagonistas del video, en donde ambos se disputan por el amor de una mujer. Uno siendo el trabajador y el otro el patrón.

Sin embargo, la letra de “El reemplazo” va más encaminada a un tema de superación en el amor, en donde impulsan a que las personas que se quiten ataduras y sigan sus sentimientos.

Esto es lo que dice la letra de “El reemplazo” canción de Grupo Firme y El Recodo:

Grupo Firme es el que comienza a dar inicio con “El reemplazo”.

“El amor, no es amor si no te entregas. Si algo tengo que decir en mi defensa es que te di mi vida entera”. El reemplazo de Grupo Firme y Banda El Recodo.

Enseguida El Recodo toma la voz y comienza la historia a desencadenarse.

“Para ti, solamente yo he fallado, haces cosas que me han decepcionado y perderte últimamente creo que no me ha preocupado”. El reemplazo de Grupo Firme y Banda El Recodo.

“Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana y no me verás volver ni aunque digas que me extrañas, no tengo porque aguantarte ni tampoco disculparme, no eres algo indispensable que no pueda superarse. Porque yo me puedo ir, es cuestión que yo lo quiera, no siento la obligación de vivir a tu manera. Para mí no es un fracaso, sé que hacer en estos casos. A quien nunca te valora, se le busca algún reemplazo”. El reemplazo de Grupo Firme y Banda El Recodo.

Grupo Firme y El Recodo en 'El reemplazo'. (Tomada de video)

Durante el video se pueden ver a ambos miembros de los grupos reunidos bebiendo en lo que se desarrolla el resto de la historia. Los cigarros y el whiskey no faltaron.

Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana, y no me verás volver ni aunque digas que me extrañas, no tengo porque aguantarte ni tampoco disculparme, no eres algo indispensable que no pueda superarse. Porque yo me puedo ir es cuestión que yo lo quiera, no siento la obligación de vivir a tu manera. Para mí no es un fracaso, sé que hacer en estos casos. A quien nunca te valora, se le busca algún reemplazo”. El reemplazo de Grupo Firme y Banda El Recodo.

Grupo Firme y El Recodo en 'El reemplazo'. (Tomada de video)

“El reemplazo” es una canción compuesta por Luciano Luna & Laraim, firmada por la disquera Music VIP Entertainment.

Grupo Firme y El Recodo celebran el éxito de “El reemplazo”

En cuanto “El reemplazo” se lanzó en las plataformas de música digitales se auguraba que sería un éxito, mismo que se mostró cuando llegó a más de un millón de reproducciones.

Geovanni Mondragon, el vocalista de El Recodo, celebró esta victoria obtenido en menos de un día del lanzamiento; “Que chulada mi gente gracias a todos por su apoyo”.

Geovanni Mondragón de El Recodo celebra canción con Grupo Firme. (@geovanni.mondragon27)

Asimismo, el cantante de El Recodo aplaudió a Eduin Caz como quedó el resultado final, mismo al que respondió; “gracias a Dios les está gustando”.

Eduin Caz y Geovanni Mondragón sobre el éxito de 'El reemplazo'. (@geovanni.mondragon27)

Hasta el momento, “El reemplazo” de Grupo Firme y El Recodo tiene un millón 191 mil 433 vistas y 63 mil 662 likes; ni un solo no me gusta.

Con información de Musixmatch.