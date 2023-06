Ahora que a Peso Pluma le sobra el dinero, el cantante se está rodeando de lujos y se ha propuesto gastar en excentricidades que lo ayuden a sobresalir en el mundo del espectáculo.

Por ello, al igual que otros artistas, Peso Pluma se colocó el ya muy demandado grillz de diamante, por el cual pagó un exorbitante precio.

¿Cuánto pagó Peso Pluma por su grillz de diamantes?

Por su dentadura con incrustaciones de diamantes, Peso Pluma, de 24 años de edad, pagó un millón de pesos. El capricho del máximo exponente de corridos tumbados fue fabricado por la joyería mexicana BRAGGAO.

La dentadura está fabricado con oro blanco de 10 quilates. Incluye diamantes VVS en corte brillante, esmaltados en forma de corazón rojo de 7 quilates.

Peso Pluma presumió su grillz de diamantes en el concierto que llevó a cabo en Guadalajara el pasado 17 de junio. De hecho, fue el regalo de cumpleaños que él mismo se hizo.

Grillz de diamante de Peso Pluma (@braggaomx / Instagram)

Critican a Peso Pluma por su mal gusto

Aunque Peso Pluma no es el primer artista que se coloca un grillz de diamantes, sus fans lo criticaron severamente y hasta lo tacharon de naco por su pésimo gusto.

“Un naco que se hizo millonario, lo peor que puede pasar”, “Lo va a poder empeñar si el álbum no tiene éxito”, “Qué exageración”, “A ver si no se los roban como la cadena de Spider”, “No cabe duda que el dinero no da clase”, “Así se le dice má: nacos”,

“Súper mal gusto, pero al pueblo pan y circo. Sigan elevando gatos que no tienen nada qué ofrecer”, “El dinero no le quita lo corrientito”, “Siento que le huele la boca a fierro”, “Qué ocurrentes son los nacos”, se lee entre comentarios.

Peso Pluma y su grillz de diamantes (@braggaomx / Instagram)

No obstante, Doble P ignora los comentarios y en su lugar se concentra en el lanzamiento de su disco ‘Génesis’, el cual está disponible en diversas plataformas musicales a partir de hoy 22 de junio.

Esta es la quinta placa discográfica del cantante, la cual incluye 11 temas nuevos y 3 remasterizados.