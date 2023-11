Ayer 11 de noviembre, Peso Pluma tuvo su primer concierto en el Foro Sol, mismo que quedó respaldado con un sold out que Eduin Caz presenció y ¿una nueva colaboración?

Los asistentes al concierto de Peso Pluma - 24 años de edad- en el Foro Sol quedaron satisfechos por la cantidad de dinero que pagaron por ver al cantante de corridos, pues tuvo diversidad de invitados.

Entre ellos Eduin Caz -29 años de edad-, quien respaldó el sold out, pero también ¿Peso Pluma tiene canción con él? Su visita dejó ver una próxima colaboración.

Peso Pluma y Eduin Caz emocionan con canción “El Rápido” en el sold out del Foro Sol

Aunque se dijo que Peso Pluma no había logrado vender suficientes boletos para su concierto del Foro Sol, calló bocas y Eduin Caz respaldó su sold out.

Pese a que no había sido anunciado con antelación y no sucedió en horas, Peso Pluma sí logró hacer sold out en su primer Foro Sol en CDMX.

Ante ello, Eduin Caz confirmó el éxito de su amigo y colega en el escenario, pero más allá de eso, algo llamó la atención sobre la canción que cantaron en el Foro Sol.

¿Eduin Caz y Peso Pluma en colaboración? El sold out del Foro Sol lo presenció. (@eduincaz)

Eduin Caz y Peso Pluma ya habían compartido escenario en otras ocasiones, pero la realidad es que el cantante de corridos bélicos no tiene colaboración con Grupo Firme.

Sin embargo, han sido una gran sorpresa la que se han llevado los asistentes a sus conciertos al escuchar su colaboración cantante “El Rápido”.

“El Rápido” es la colaboración que Peso Pluma y Eduin Caz han estrenado en los escenarios, sin embargo, no tiene un lanzamiento oficial.

Incluso, en internet hay varios audios subidos con “El Rápido” en versión completa, pero es tomada de los conciertos donde la han cantado.

Fans de Peso Pluma piden que ya lance “El Rápido” con Eduin Caz

Peso Pluma y Eduin Caz volvieron a cantar “El Rápido”, pero ahora ante el Foro Sol, sin embargo, los fans ya reclaman que la colaboración debe salir.

Debido a que en más de una ocasión se ha oído a Eduin Caz y Peso Pluma cantar “El Rapido”, los fans de ‘La Doble P’, está ansiosos por el lanzamiento.

Con la viralización de esta colaboración que aún no es oficial, los fans de Peso Pluma ya se saben de memoria la canción, pero nada como escucharla desde el estudio.

Por ello, los fans de Peso Pluma le han hecho saber que esa colaboración con Eduin Caz debe salir a la de ya.

“Yo esperaba esta canción en Génesis junto a la de Ahí les Encargo”. “Y cuando la sacan?”. Usuarios de TikTok.

Piden a Peso Pluma lanzar "El Rápido" con Eduin Caz. (Usuario de TikTok / Captura de pantalla)

“Por qué no sacan esa pinche rolota?”. Usuario de Instagram.

Piden a Peso Pluma lanzar "El Rápido" con Eduin Caz. (Usuario de Instagram / Captura de pantalla)

“Che peso se hace weyy nomas no se la sacaaaa la rola”. Usuario de TikTok.