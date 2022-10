Tras cancelar su próximo concierto debido a que se lastimó la rodilla y está en tratamiento, Eduin Caz sorprendió a sus fans con un mensaje extraño contra la prensa.

Con bebida en mano, Eduin Caz, de 28 años de edad, aseguró que cuando ya no pertenezca a la escena musical y/o a este mundo contará por qué la prensa no lo quiere y habla mal de él .

“Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porque la prensa no me quiere y todos los medios de comunicación hablan puras pendejadas sobre mi” Eduin Caz

Mientras ese día llega grabara un video donde expliqué porque a todos les duele el éxito de Grupo Firme, agrupación a la que pertenece.

No conforme amenaza con retirarse cuando menos se lo esperen y entonces decir quién lo odia tanto y a quien responsabiliza de irse “de este mundo”.

“Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quien hago responsable y el por qué de tantas cosas y pruebas” Eduin Caz

Sin embargo, para tranquilidad de sus fans, ni Eduin Caz ni Grupo Firme están pensando en dejar los escenarios: Posdata: Aún no me voy jajaja, me faltan años dándole lata”, cita en sus historias de Instagram.

Eduin Caz asegura que la prensa lo odia (@eduincaz / Instagram)

Canelo habría corrido de los XV años de su hija a Eduin Caz

El mensaje tiene confundidos a sus fans sobre todo porque desde hace varios días, Eduin Caz ha acaparado titulares.

El cantante se ha convertido en la comidilla debido a que ha estado a punto de quedarse dormido durante sus presentaciones donde termina completamente borracho.

Durante su paso por Guadalajara, Eduin Caz se cayó de una silla y perdió en su totalidad sus cinco sentidos por excederse, nuevamente, con las bebidas alcohólicas.

Eduin Caz, borracho, por poco se queda dormido durante concierto (Internet)

Por lo que su alcoholismo no solo preocupa a sus seguidores sino a los empresarios que lo contratan y que ahora le exigen dejar de tomar arriba del escenario.

Su último escándalo tuvo lugar en la fiesta de XV años de Emily, la hija de Saúl ‘Canelo’’ Álvarez, quien pasado de copas habría corrido a Eduin Caz y a todo Grupo Firme del evento porque “ya lo habían hartado”.