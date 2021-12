Edén Muñoz de Calibre 50 se lanza como solista

El cantante sinaloense Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50 se lanza como solista.

Asimismo, afirman que Edén Muñoz firmará con Sergio Lizarraga, también manager de Banda MS, tras abandonar Calibre 50.

Fue Chamonic, influencer que mantiene a sus seguidores al tanto de las exclusivas en la industria del entretenimiento, quien lo reveló.

“Ya es un echo, Edén se lanza como solista y firmará con Sergio Lizarraga, quien es manager de la MS, ellos ya han trabajado juntos”, expuso sobre el vocalista de Calibre 50.

Edén Muñoz, vocalista 'Calibre 50'. (@edenmunoz)

Supuestamente, la decisión fue tomada, después de que Edén Muñoz le dijera a Jesús Tirado, dueño de Andaluz Music, empresa musical, “que él quería ser socio del grupo también”.

Supuestamente, la respuesta que Edén Muñoz recibió de Jesús Tirado fue negativa, “Le dijo que no, ósea que Edén se va como un literal empleado más”, aseguró.

Pese a la declaraciones, la noticia no ha sido confirmada por Edén Muñoz, ni por Calibre 50.

Sin embargo, según aseguró la influencer “este nuevo disco de Calibre 50 ya no está grabado con Edén y Armando fue uno de los que eligió el repertorio del nuevo disco”

Edén Muñoz (@edenmunoz/Instagram)

Todavía no se tiene certeza de lo que ocurrirá con las presentaciones que Edén Muñoz ya tenía pactadas con Calibre 50.

Fans aseguran que Calibre 50 “se irá en picada” sin Edén Muñoz

Luego de revelarse que Edén Muñoz comenzará un proyecto solista y probablemente abandone Calibre 50, los fanáticos del grupo no tardaron en pronunciarse.

La mayoría de los seguidores de la agrupación, aseguraron que sin la voz de Edén Muñoz, la agrupación “no será la misma”.

“Sin Edén irá en picada”, “Sin Edén no será lo mismo el grupo, él es el que pone la chispa, además él compone canciones bien bonitas”, “Ojalá sea mentira, sin Edén, Calibre 50 ya no será lo mismo”, “Si Calibre 50 es prácticamente la voz de Edén, sin él no hay Calibre 50″, escribieron algunos usuarios.

Armando Ramos de Calibre 50 (captura de panatlla / Armando Ramos Instagram @ armandocalibre50)

Sin embargo, algunos fanáticos también desearon éxito al nuevo proyecto solista de Edén Muñoz: “Les irá bien, mucha suerte”, “Él tiene voz hermosa, le va a ir muy bien si se lanza de solista”, “Edén es súper talentoso y sea lo que sea, siempre Dios lo acompaña”, escribieron algunos internautas.