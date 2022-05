Tecate Emblema 2022 comenzó el día de hoy y abrió con la espectacular presentación de Danna Paola quien además de deleitar a sus fans, pidió justicia para Debanhi Escobar y todas las mujeres.

Debanhi Escobar fue encontrada sin vida tras varios días desaparecida en Nuevo León, hasta el momento no han detenidos a los responsables.

Este caso se hizo viral y varios famosos han exigido a las autoridades que esclarezcan el caso para que su familia obtenga justicia.

Danna Paola se ha destacado por empoderar a las mujeres con sus canciones y fue por eso que este concierto alzó la voz para pedir justicia.

Este viernes comenzó el festival Tecate Emblema 2022 que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fue durante su presentación en el escenario principal, cuando Danna Paola impresionó al público con su voz y su forma de expresarse.

Danna Paola proyectando el mensaje ‘#JusticiaParaDebahni’ durante su interpretación de “Calla Tú”. pic.twitter.com/ouuxCr4YoB — The Danna Society (@TheDannaSociety) May 14, 2022

Danna Paola exige justicia para Debanhi Escobar

La cantante Danna Paola subió al escenario con un vestuario de la marca Fendi en color rojo combinado con un sostén negro y una escenografía del mismo tono.

Antes de comenzar a cantar, Danna Paola mostró en las pantallas los nombres de algunas mujeres desparecidas y una leyenda que decía “Ni una menos”.

Danna Paola pide justicia para Debanhi Escobar (Twitter/@dreamer_fan)

Posteriormente comenzó a interpretar la canción ‘Calla tú’ y al finalizar apareció en la pantalla la frase #JusticiaParaDebanhi.

Debanhi Escobar fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril dentro de una cisterna en un hotel de Nuevo León, sus padres siguen exigiendo justicia, pues aún no han detenido a los responsables.

También hizo un homenaje a la comunidad LGBTTTIQ+ e interpretó ‘Amor ordinario’, antes de cantar pidió respeto y tolerancia para todas las personas.

ELLA SE ATREVIÓ A CANTAR UNA CANCIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD LGBT EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE UN FESTIVAL LLENO DE MACHITOS



DANNA EN TECATE pic.twitter.com/V69au6272S — víctor (@victorxdannaa) May 14, 2022

Pero después del tierno momento, Danna Paola expresó a los asistentes que ser adulto era complicado y luego interpretó ‘Un mundo de caramelo’.

🍭🍬 “Hazme un mundo de caramelo

Llena el aire con algodón

Que los dulces caigan del cielo

Las estrellas piñatas son…” ❤️ @dannapaola recordado aquellos años de inocencia

🍬🍭 Danna Paola en #TecateEmblema pic.twitter.com/uTPZ5ULWHi — Lalo González (@LaloGonzalezM) May 13, 2022

También lanzó un mensaje al público: “Esa energía que me están compartiendo, es mi responsabilidad compartirla y dar lo mejor de mi. Y aunque allá afuera haya gente que no me quiera ver feliz y triunfar, en el lugar en el que estoy siendo la artista que soy.. i’m and i have feelings bitch”

“Y aunque allá afuera haya gente que no me quiera ver feliz y triunfar, en el lugar en el que estoy siendo la artista que soy.. I’M BACK AND I HAVE FEELINGS BITCH”



ACABÓ CON TODOS



DANNA EN TECATEpic.twitter.com/GqfHT4pfnL — víctor (@victorxdannaa) May 14, 2022

Luego de su presentación la cantante dijo estar en shock, pues describió su presentación como algo brutal y dio gracias a su público.

Danna Paola Ha tenido grandes presentaciones y su música ha sido un éxito en México y Latinoamérica, además su actuación en la serie ‘Élite’ la volvió una actriz de talla internacional.