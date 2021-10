Danna Paola lanza video musical de “A un beso”

La cantante mexicana Danna Paola, lanzó el viernes pasado su sencillo “A un beso” y esta tarde sorprendió a sus seguidores con el estreno de su respectivo clip musical.

“A un beso” video out now. Es tan bello poder ver un poco de ti a través de los ojos de esa persona, de ese corazón, un alma rendida a ti tan transparente y llena de luz”, escribió Danna Paola al pie de la publicación con la que develó el clip.

“Un pedazo de mi corazón para poder compartirles con mucha ilusión y respeto, la plenitud en la que estoy”, escribió también en Facebook como parte de la descripción de su nueva entrega.

El nuevo video de Danna Paola

El nuevo audiovisual de la cantante de 26 años muestra lo que parece ser su vida cotidiana, lejos de los escenarios; en un concierto, a caballo, andando en bicicleta, disfrutando de un buen vino o una caminata.

El video incluye tomas en Nueva York, y algunas otras en las que Danna Paola canta en un banco transparente con un look neutro; pantalón de mezclilla, blusa blanca y tacones color rojo que resaltan.

El nuevo clip de Danna Paola narra el corte musical que lo acompaña; el tema gira en torno a un nuevo amor al que nunca creyó entregarse.

“Tanto miedo al compromiso, pero eso cambió contigo. Now I see myself with kids, a house, a dog, but only with you”, dice el tema en una de sus estrofas.

Primeras impresiones de nuevo video de Danna Paola

Los fanáticos de la intérprete de “Oye Pablo” no tardaron en elogiar su nuevo trabajo y expresaron su apoyo a la cantante entre comentarios en su cuenta de YouTube.

“Orgullo mexicano”, “Mi teoría es que este video muestra lo más real de Danna”, “Definitivamente una obra de arte”, escribieron algunos internautas.

Sus “Dreamers” no tardaron en sacar conclusiones y aseguraron que su nuevo tema está dedicado al cantante estadounidense Alex Hoyer, con quien sale actualmente.

“Ay que bonito es ver a nuestra Dannita feliz y enamorada con su novio, que ya sabemos quién es”, “Oficialmente está súper enamorada”, escribieron también los fans de Danna Paola entre comentarios de su nuevo clip.