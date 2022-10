¿Listo para ver Muse? Aquí te contamos cuándo inicia la venta de boletos para las presentaciones que dará la banda británica en el Foro Sol, la Arena VFG y el Estadio Banorte.

Después de 3 años de ausencia en nuestro país por la pandemia de COVID-19, la banda conformada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard regresa para beneplácito de sus fans a tierras aztecas.

Como parte de su gira mundial ‘Will Of The People’, Muse anunció que se presentará en México con tres fechas y escenarios:

18 de enero: Monterrey, Estadio Banorte

20 de enero: Guadalajara, Arena VFG

22 de enero: CDMX, Foro Sol

MUSE boletos

Para 2023, Muse iniciará de la mejor manera el año promocionando su más reciente álbum de estudio, el cual cuenta con algunos tracks bastante interesantes.

Cabe destacar que los seguidores de Muse en México contarán con tres opciones para adquirir sus boletos, los cuales se venderán de la siguiente manera e iniciarán en estas fechas y horarios:

Venta para fans: el día martes 11 de octubre del 2022 a partir de las 11:00 am y hasta las 23:30 pm

Preventa Citibanamex: el día martes 14 de octubre del 2022 a partir de las 11:00 am y hasta las 23:30 pm

Venta general: el día sábado 15 de octubre del 2022 a partir de las 11:00 am

Con este calendario los fans de Ticketmaster, que se hayan registrado previamente vía web en Verified Fan de Ticketmaster contarán con acceso antes que nadie.

El segundo grupo que tendrá prioridad son aquellos que cuenten con su tarjeta Citibanamex. Después, continuará la venta general para los seguidores esperando que no se agoten los boletos.

Muse (Instagram/@)

¿Cuánto costarán los boletos para Muse en el Foro Sol, la Arena VFG y el Estadio Banorte?

De momento, no se sabe de manera oficial cuánto costarán los boletos para Muse en el Foro Sol, la Arena VFG y el Estadio Banorte.

En redes sociales existe una supuesta filtración de Twitter menciona que para la CDMX, las entradas para Muse tendrán un costo de entre los 480 hasta los 1780 pesos.

Para las demás sedes, no se ha confirmado ninguna información sobre el costo de los boletos para ver a Muse en vivo.