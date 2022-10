¡Muse vuelve a México y es una realidad! La banda de rock británica confirmó tres conciertos en el país para 2023.

Muse llegará con el ‘Will of the People World Tour’ a tres ciudades de México, de acuerdo con el cartel oficial que se compartió en redes sociales.

Vía Twitter, Muse anunció que visitará la CDMX, Guadalajara y Monterrey a inicios del año 2023.

En SDPnoticias te contamos todos los detalles sobre el regreso de Muse a México con tres conciertos.

Muse llega a CDMX, Monterrey y Guadalajara en 2023

Muse y su ‘Will of the people World Tour’ llegan a México con tres únicas fechas para sus conciertos.

Tal como anuncia el cartel oficial, Muse visitará tres ciudades en enero de 2023:

Monterrey, 18 de enero en el Estadio Banorte

Guadalajara, 20 de enero en la Arena VFG

CDMX, 22 de enero en el Foro Sol

Fechas de Muse en México (@muse)

A pocas horas de que el cartel se revelara en redes sociales, Muse se colocó entre los temas de tendencia.

Y es que, aunque los boletos aún no están a la venta por Ticketmaster, ya existen fechas de preventa y venta en general para los conciertos de Muse.

“Preventa abre el 11 de octubre a las 11 am hora local. Venta general comienza el sábado 15 de octubre”, reza el tuit de la banda de rock.

Muse en concierto (@muse)

Por el momento, no se han revelado los precios de los boletos de Muse en México para ninguna de las ciudades.

Sin embargo, se sabe que los tarjetahabientes Citibanamex serán los primeros en poder acceder a la plataforma para comprar boletos para Muse.

Muse arranca gira visitando México en 2023

Muse confirma el arranque de su gira ‘Will of the people World Tour’ en tres ciudades de México para enero del 2023.

En medio del éxito global de su noveno disco del mismo nombre, Muse promete dar un show épico en cada concierto de México y el mundo.

Se espera que la banda de rock británica complazca a los fans con sus éxitos desde su formación en 1994.

Así como de su último material discográfico que ya fue número uno en ventas.