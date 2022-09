La semifinal de El Retador estuvo llena de sorpresas y emociones, como el momento en el que una aspirante interpretó “Confieso”, canción de Kany García.

La letra de “Confieso” hizo llorar a los jueces de El Retador 2022, así como a Consuelo Duval y hasta a personas del público.

Y es que, como lo dijo Joaquina -quien interpretó la canción- “Confieso” de Kany García habla del vacío que deja un amor que se fue .

Joaquina, aspirante a canto en El Retador 2022, conmovió hasta las lágrimas a todo el foro con la canción “Confieso”, de Kany García de 40 años de edad.

Y es que, como solo en ocasiones especiales ocurre, la letra de “Confieso” fue recibida en el corazón de todos de múltiples maneras.

Kany García, intérprete original de “Confieso”, habla en su letra de un amor que se fue y el vació que deja.

Si bien la artista se refería a un amor que “se mudó” a otro lugar, la letra de “Confieso” también puede asumirse como una despedida por la muerte.

“Confieso que me haces tanta falta, para decirme que todo va a estar bien”, repite la canción de Kany García.

La letra de “Confieso” es una carta escrita con dolor, describiendo los lugares a los que se recurre para sobrevivir del recuerdo de aquel amor que se fue.

Más adelante, Kany García le canta al llanto por todas las cosas y sentimientos que extraña.

“Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser (...) y rompe cada esquina de mi ser”, dice la estrofa.

Finalmente, la letra de “Confieso”, canción de Kanny García, habla sobre la esperanza de volver a escuchar y sentir al amor que se fue y no volverá.

“Miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan, y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme.”

Estrofa de "Confieso", canción de Kany García