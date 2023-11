Anahí -de 40 años de edad- y Dulce María -de 37 años de edad- están muy enfermas y comparten mensaje preocupante para sus fans ante los conciertos de RBD.

A solo un día de su concierto en Brasil, las cantantes están atravesando por un momento complicado de salud y lo hacen saber a sus fans.

Las cantantes han preocupado a los seguidores, ya que su enfermedad podría afectar lo que queda de la gira de conciertos de RBD.

El regreso de la agrupación RBD se ha convertido en todo un fenómeno musical, pues trajo de vuelta a los escenarios a los ídolos de adolescencia de muchos.

Sin embargo, y en medio de todo el trabajo que significa enfrentar una gira tan agotadora, todo podría cambiar en unos segundos para RBD.

La agrupación mexicana RBD vuelve a ser tendencia, esta vez encienden las alarmas y ponen en duda la gira por México.

Los fans se encuentran preocupados luego de que se diera a conocer que la participación de Anahí y Dulce María está en riesgo debido a su estado de salud.

Anahí compartió en redes sociales que pasó mala noche, dijo haber presentado dolor de huesos.

“Dios mío, pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es Covid, eso creo, me acaba de dar hace muy poco por quinta vez”.

Anahí