Coca Cola Flow Fest 2024 acaba de dar los toques finales para la edición de este año, anunciando a Anuel AA como parte del festival en su cartel oficial.

Fue en junio de este año cuando el Coca Cola Flow Fest 2024 anunció a los artistas que acompañarán esta nueva edición del festival de reguetón más grande del mundo.

El Coca Cola Flow Fest 2024 se llevará a cabo los próximos sábado 23 y domingo 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una edición del festival que al parecer no podía estar completa sin la presentación de Anuel AA como uno de los asistentes.

Anuel AA (Instagram | @anuel)

¿Qué día de Coca Cola Flow Fest 2024 estará Anuel AA? El festival confirmó concierto del cantante

Fue por medio de las redes oficiales del Coca Cola Flow Fest 2024 que se anunció al artista ganador de la dinámica “La Copa del Perreo”.

Siendo Anuel AA el ganador que se presentará en el festival.

El cantante no solo ya fue presentado como parte de la alineación, sino que también ya tendría día para su presentación.

El concierto de Anuel AA en el Coca Cola Fest 2024 se llevara a cabo el primer día del festival; es decir, el sábado 23 de noviembre.

Fans el Coca Cola Flow Fest 2024 no saben si concierto de Anuel AA es premio o castigo

Después de que el Coca Cola Flow Fest 2024 presentara a Anuel AA como parte de los artistas que integran la formación de su festival, los fans tomaron posturas divididas.

Esto debido a que no sabían si la confirmación del cantante era premio o castigo.

En sentido de que fans de Anuel AA celebraron mientras que los no tan fans sintieron que el festival fue de mal en peor.

Pues meses atrás, cuando se liberó el cartel oficial del evento, el lineup dejó mucho qué desear, pues llovieron fuertes críticas por los artistas de esta edición.

Cabe destacar que la adición de Anuel AA al Coca Cola Flow Fest 2024 fue por decisión del público por medio de la dinámica titulada “La Copa del Perreo”.

Al final Anuel AA se quedó con la victoria por mayoría de votos, por lo que fue convocado para el festival.

“Era tratar de vender más, no hacer sold out el sábado” y “Era mejorar el line up, no empeorarlo”, fueron algunos de los comentarios por el anuncio de Anuel AA en el Coca Cola Flow Fest 2024.