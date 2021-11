Christina Aguilera estrena ‘Somos nada’, su nueva canción en español

La cantante estadounidense Christina Aguilera estrenó ‘Somos nada’, su nueva canción en español, con la que sigue su reconquista del mercado latino.

En el año 2000, Christina Aguilera lanzó ‘Mi reflejo’, su primer álbum en español con el que se convirtió en la primera artista estadounidense en ganar un Grammy Latino.

A más de 20 años de distancia, Christina Aguilera anunció el lanzamiento de su segundo disco en español, titulado ‘Pa Mis Muchachas’ , del que ‘Somos nada’ es su segundo sencillo.

Fue la noche del jueves 18 de noviembre cuando Christina Aguilera estrenó su nueva canción ‘Somos nada’, escrita por el cantautor mexicano Mario Domm.

El tema es una balada que permite a Christina Aguilera dar rienda suelta a su potente voz, lo que hace recordar la canción ‘Mi Reflejo’, de su primer disco en español.

‘Somos nada’ habla de aquellos que pese a terminar con el corazón roto una y otra vez, no pierden la fe y siguen buscando el amor:

“Aunque me vez de metal

Vuelo con alas de cristal

De frente al vacío, de pie, y sin dejar de temblar

Voy a saltar

Aunque me asfixie el dolor

No pierdo la fe en el amor

Somos las flores naciendo del lodo

Somos nada

Somos todo”

Christina Aguilera está produciendo ‘Pa Mis Muchachas’, junto con su próximo disco en inglés, según reveló la cantante recientemente:

Sobre el desarrollo de su segundo disco en español, Christina Aguilera destacó el talento de sus colaboradores latinos:

“Tengo un equipo increíble detrás de mí que me apoya mucho. He estado en la música durante mucho tiempo, pero no hay nada como estar rodeado de músicos y artistas latinos, la energía que aportan, el amor y la pasión que simplemente aportan y exudan. De hecho, la música me ha vuelto a inspirar de nuevo al hacer este álbum”

Christina Aguilera