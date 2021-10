De esto habla Christina Aguilera en ‘Pa mis muchachas’

¿Ya escuchaste el nuevo éxito de Christina Aguilera? De esto habla ‘Pa mis muchachas’, la canción a lado de Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso.

Christina Aguilera unió sus voces a las voces femeninas del momento, para presentar una canción que habla que más que unas caras bonitas, son fuerza.

Hace unas horas se estrenó ‘Pa mis muchachas’, una canción de Christina Aguilera con Becky G , Nicki Nicole y Nathy Peluso, pero ¿De qué habla?

La canción que ya es tendencia en redes sociales y se ha posicionado como la 12 en YouTube, muestra una nueva faceta de Christina Aguilera, dirigiendo a los nuevos talentos femeninos.

Con un atuendo negro y una cabellera pelirroja, es como la versátil cantante, muestra como las mujeres son más que belleza, como muchos creen.

La letra de la canción, la forma en que Christina Aguilera la interpretó y su nuevo look, la cantante estadounidense demuestra que ella puede sola, sin un hombre a su lado.

“Tengo y yo me mantengo, pa donde quiera voy y vengo…”.

Asimismo, se describe a ella misma como “una mujer dura”.

Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, se unieron a Christina Aguilera en su nuevo éxito ‘Pa mis muchachas’, en donde se habló del poder y los encantos de una mujer.

En su verso, Becky G pronuncia que sea como sea las mujeres siempre gustan, además, pide no la traten solo como una “cara bonita”, pues es “dinamita”.

Por otra parte, Nathy Peluso apareció con una prenda negro con grandes agujeros que dejaron ver su silueta y ropa interior roja.

La argentina señaló que ella siempre consigue lo que quiere y desde que nació lo hizo para defenderse de todos.

“Consentida, con mi antojo estoy comprometida, de mí se dice que soy, una tirana luminosa, yo he nacido con las uñas afiladas”.

Finalmente, Nicki Nicole fue la última en aparecer a escena, con un rap que le añadió ritmo a la melodía.

“Pa mis muchachas las que siempre responden, las que no preguntan y le caen donde, las que saben como son y no les cabe que les den indicaciones… no vas a ponernos a todas en contra”.

Nicki Nicole en 'Pa mis muchachas'.