Christian Nodal y Belinda se han encontrado en medio de la polémica luego de que surgieron rumores de que habían terminado, incluso se involucró a Andrea Meza.

Sin embargo parece ser que se trató de una estrategia publicitaria para lanzar su nueva canción juntos. A través de las redes sociales se filtró un adelanto del dueto de Christian Nodal y Belinda.

Belinda y Christian Nodal (@cristy_nodal/Instagram)

¡Sí hay boda! Filtran adelanto de dueto entre Belinda y Christian Nodal

Los rumores de la separación entre Christian Nodal y Belinda, se dio luego de que el cantante eliminó todo rastro de su cuenta, inclusive a su novia, dejando solo al personaje animado Speedy González .

Sin embargo parece ser que todo se trató de una estrategia publicitaria para promocionar su dueto. Christian Nodal ya había adelantado que se encontraba trabajando en un nuevo tema junto con Belinda.

Antes de borrar todo su contenido en Instagram, Christian Nodal había adelantado que se encontraba muy emocionado con este dueto e incluso señaló que era su canción favorita.

En las redes sociales se filtró un adelanto de la nueva canción de Christian Nodal y Belinda, que llevaría por nombre ‘ Me estoy acostumbrando ’.

“Ya me estoy acostumbrando a que me digan que pareces tanto a lo que soñé, ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa”, se escucha en el audio.

Esta no sería la primera ocasión que Christian Nodal y Belinda trabajan juntos, ya que ambos cantan ‘Si nos dejan’, canción de la telenovela que lleva el mismo nombre que ya fue estrenada en Univisión y se espera que pronto llegue a México.

Filtran las primeras imágenes de su video musical a dueto

De acuerdo con una cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, Christian Nodal y Belinda ya se encontrarían grabando el video de su nueva canción.

Esta cuenta de Instagram incluso compartió algunas imágenes en las que supuestamente se puede ver a Christian Nodal y Belinda juntos.

Belinda y Christian Nodal (@chamonic3 / Instagram)

Además la cuenta señaló que la estrategia de Christian Nodal habría funcionado pues pasó de tener 7.4 millones de seguidores a 7.6.