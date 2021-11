Christian Nodal invalida veto de Universal Music: “Tengo la resolución de una juez”

El cantante de banda Christian Nodal invalidó el veto de Universal Music: “Tengo la resolución de una juez”, aseguró en su cuenta Instagram.

Luego de la información difundida por los medios de comunicación, sobre el presunto veto de Christian Nodal por parte de Universal Music, el cantante rompió el silencio a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

“Quise hacer este en vivo porque está sucediendo algo cabrón, quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados por lo que se está hablando de mí, sobre mi carrera estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal”, dijo como preámbulo.

“Quería dejar tranquilos a todos y quería que me ayuden a difundir este video, porque es imposible que se sigan cometiendo estas (...) este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”, añadió.

Asimismo, Christian Nodal reveló que cuenta con la orden de un juez que invalida el supuesto veto.

“Yo tengo la resolución de una juez federal, donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal; denegadas, o sea que no existe tal veto, es mentira todo eso”, expuso.

El intérprete de “Adiós amor” aclaró que él no tiene un contrato con la disquera, como aseguraban los medios de comunicación.

“Entonces yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar nuevo contrato, está metiendo todo ese circo de los medios y de redes sociales contra mí”, explicó.

Christian Nodal se expresó muy molesto, luego de los últimos acontecimientos.

“Se me hace una injusticia porque mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi cien porciento para ustedes y Universal no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza”, externó.

“Todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto, yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera, yo puedo seguir trabajando con la gente que yo quiera”, agregó.

Christian Nodal aprovechó para hacer saber a sus seguidores que próximamente lanzaría nueva música.

“Se viene mucha música, se vienen muchas sorpresas, se viene la mejor etapa de mi carrera, así que por favor no crean todo lo que sale a la luz”, dijo.

“Tengo la orden de una jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal que era vetarme de todas partes, yo no tengo ningun contrato vigente con ellos, yo no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala”, reiteró.

“Así como me lo hacen a mí se lo quieren hacer a miles de artistas, le ha pasado a muchos artistas más, entonces quiero dejarles muy claro esto a ustedes”, agregó Christian Nodal para concluir.