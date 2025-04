Christian Nodal está envuelto en una nueva polémica; aunque, para su tranquilidad, esta vez no tiene nada que ver con su vida personal.

A inicios del mes de abril, Christian Nodal, de 26 años de edad, estrenó el video de Amé, su nueva canción.

El cantante se dijo muy contento con el resultado e incluso confesó que, por primera vez, uno de sus videoclips lo había hecho llorar.

Sin embargo, el público de redes sociales tiene una opinión muy diferente y ahora acusa a Christian Nodal de plagiar la película “Diario de una pasión”.

El videoclip de Amé, estrenado el 11 de abril de 2025 en el canal de YouTube de Christian Nodal, ha sido bien recibido por el público.

Tanto que, hasta el 14 de abril de 2025, ha acumulado casi 3 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, esto no ha impedido que surja un debate a su alrededor; internautas dicen haber identificado muchas similitudes entre el video Christian Nodal y la película “Diario de una Pasión”.

El video narra la historia de una pareja que se enfrenta a los estragos del tiempo y la pérdida de memoria de uno de sus miembros.

Las imágenes retratan la evolución de la relación, desde su nacimiento en la infancia, pasando por la pasión de la juventud, hasta llegar a la vejez.

A medida que avanza el video, se muestra cómo la mujer comienza a experimentar pérdida de memoria, lo que pone a prueba el amor de su pareja.

El video termina con un emotivo final que destaca la trascendencia del amor más allá de las limitaciones físicas y mentales.

Ante ello, algunos usuarios de redes sociales argumentan que las similitudes entre el video y la historia de “Diario de una Pasión” son demasiado evidentes para ser una coincidencia.

Luego de estrenar el video de Amé, Christian Nodal realizó una transmisión en redes sociales donde se mostró muy orgulloso de la grabación.

Uno de los motivos, dijo, es que por primera vez, a través de su videoclip, había logrado plasmar los sentimientos que había experimentado mientras componía Amé.

Es por eso que cada vez que ha visto el videoclip no ha podido evitar llorar de la emoción.

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento , lo que narra la canción en un video musical, se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y solamente lo he visto cuatro veces”.

Christian Nodal