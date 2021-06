Cher felicita a Miley Cyrus por su cover ‘Believe’

Cher mandó una felicitación a Miley Cyrus luego de que presentara un cover de su famosa canción ‘Believe’.

El último disco de Miley Cyrus no solo ha sido un éxito en las listas, sino que se ha caracterizado por reavivar clásicos 80 del rock glam.

Ahora, con motivo del mes de Orgullo LGBT hizo un especial llamado ‘Stand By You’ en donde realizó un cover de ‘Believe’, la famosa canción de Cher.

La presentación de Miley Cyrus -que incluirá la canción de Cher-, también contará con las canciones ‘True Colors’, ‘We Belong’ y ‘Dancing Queen’.

Además, para este concierto especial, Miley Cyrus contó con la participación de las concursantes de ‘R uPaul’s Drag Race’.

Luego de que el cover de ‘Believe’ de Miley Cyrus fuera subido a YouTube, Cher se dijo emocionada y halagada por la interpretación de la cantante.

“Usualmente no me sorprendo, pero Pauli me lo mostró y estaba más allá de feliz. Todo en esto es pura alegría y estoy orgullosa de Miley, ella estuvo perfecta, No esperaba despertar esta mañana y ver algo que podría poner una gran sonrisa en mi rostro. Trajes, maquillaje, cabello. Divino.”

Cher