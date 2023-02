Carlos Rivera confiesa que en sus canciones revela lo que nunca le diría a la prensa, incluida su relación con Cynthia Rodríguez.

Tras el lanzamiento su nuevo álbum ‘Sincerándome’, Carlos Rivera reveló que sus canciones son muy personales y ahí pone todo lo que le pasa en su vida, incluido lo que no habla con los medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, Carlos Rivera ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, incluso son pocos los detalles que se conocen de su relación con Cynthia Rodríguez -de 38 años de edad-.

Sin embargo, Carlos Rivera -de 36 años de edad- confesó que en sus canciones se vulnera e incluso habla de todo lo que no comparte.

Carlos Rivera, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

A través de sus canciones, Carlos Rivera confiesa lo que jamás le diría a la prensa

Tras salir de La Academia, Carlos Rivera ha logrado consolidar una carrera muy sólida e incluso actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum ‘Sincerándome’.

Carlos Rivera siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero en entrevista con TVyNovelas confesó que en sus canciones comparte sus experiencias personales más íntimas.

En su conversación, Carlos Rivera señaló que para su disco no pensó en si el tema iba a ser un hit o no, ya que simplemente se aventó al vacío y se animó a compartir sus experiencias.

Carlos Rivera destacó que en sus canciones no hay restricciones y comparte lo que no ha dicho antes pues al momento de escribir no se guarda nada.

Pese a que llega a compartir momentos felices de su vida como su relación con Cynthia Rodríguez, también escribe sobre lo que le lastima y le duele.

Carlos Rivera puntualizó que por medio de una canción puede decir lo que nunca le diría a la prensa y es que es una manera de desahogarse.

Con TVyNovelas, Carlos Rivera confesó que no ha tenido una carrera fácil, ya que todos los chismes le han llegado a lastimar.

Carlos Rivera destacó que con el paso del tiempo ha logrado equilibrar su carrera con su vida personal y es que entendió que debe de darle tiempo a las dos partes.

Carlos Rivera (Carlos Rivera Instagram @_carlosrivera)

¿Cuáles son las canciones de Carlos Rivera que se encuentran inspiradas en Cynthia Rodríguez?

En entrevista con Ventaneando, Carlos Rivera señaló que aunque es reservado sobre su relación con Cynthia Rodríguez, en sus canciones expresa su historia de amor.

Carlos Rivera destacó que en su nuevo álbum ‘Sincerándome’ hay tres canciones que se encuentran inspiradas en Cynthia Rodríguez.

“Qué me inspiró Cynthia, obviamente tenemos tres (canciones) de este álbum, una es ‘Un viaje a todas partes’ y era nuestro aniversario; entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de todos los momentos más importantes que hemos vivido juntos” Carlos Rivera

Otra de las canciones inspiradas en su esposa es ‘La Carta’, fue con este tema con el que le pidió matrimonio a Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera puntualizó que con Cynthia Rodríguez descubrió que mientras más se protegen de los chismes más felices son.