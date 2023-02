Cynthia Rodríguez ya tenía todo un repertorio de canciones que Carlos Rivera le había escrito, y como resultado a pedir un obsequio distinto, obtuvo “La carta”, otra canción.

Así como lo lees, Cynthia Rodríguez -de 38 años de edad- le pidió a Carlos Rivera un obsequio distinto, pues ya tenía muchas canciones que le había escrito.

Sin embargo, Carlos Rivera -de 36 años de edad- contó de forma muy cómica que terminó por escribirle “La carta” a su esposa, en petición de su propia voz.

Además de contarte la curiosa historia detrás, también te decimos qué dice la letra de “La carta”, canción dedicada especialmente a Cynthia Rodríguez.

Así como tu te hartas de recibir un feo oso de peluche cada 14 de febrero, así Cynthia Rodríguez se mostró harta de que Carlos Rivera solo le diera canciones como muestra de su amor.

Esta historia la contó el cantante a Sale el Sol, donde explicó que su esposa le pidió cambiarle y mejor escribirle una carta en vez del cartucho quemado de la canción.

Sin embargo, Carlos Rivera fue claro al decir, “yo escribo canciones, no cartas”, por lo que su intento terminó en otra canción, llamada “La carta”.

“Ella alguna vez me dijo, porqué no me escribes una carta, le digo -yo no sé hacer cartas, yo se hacer canciones… Empecé a hacer la carta y no pude, le hice una canción”.

Carlos Rivera, cantante.