Cantante Maeta recibió una mordedura de serpiente durante la filmación de un video musical, tal y como se dio a conocer recientemente.

Maeta, quien actualmente tiene más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, se ha posicionado como una de las cantantes más reconocidas en la actualidad.

Pues ha lanzado varios éxitos tales como “Bitch Don’t Be Mad”, “Teen Scene” o “Babygirl”.

Maeta (@maetasworld/Instagram )

Cantante Maeta recibe mordedura de serpiente no venenosa durante filmación de su video musical

Hace poco se informó que la cantante Maeta, recibió una mordedura de serpiente no venenosa durante la filmación de uno de sus videos musicales.

Ella misma compartió por medio de sus redes sociales el video en el que se puede ver el infortunio que pasó la joven con la serpiente.

Maeta (@maetasworld/Instagram )

Se trata de un video en blanco y negro, en el que se puede ver a la joven acostada en el piso, mientras los integrantes del equipo de producción le colocaban serpientes encima.

Entonces, al momento de que le estaban pasando la segunda serpiente, la primera aprovecha para morderle en el rostro.

A pesar de que el video se corta unos instantes después, se alcanza a ver como Maeta se las arregla para quitarse a la serpiente de encima y se hace a un lado.

Como parte de la descripción del video, la cantante se limitó a escribir: “Por lo que tengo que pasar para hacer videos para todos ustedes”.

Posteriormente se informó que la serpiente era de una especie no venenosa, por lo que la joven no sufriría mayores complicaciones.

Maeta (@maetasworld/Instagram )

Por su parte, los usuarios en redes sociales no dudaron en señalar que ella tenía la culpa, por utilizar a este tipo de reptiles para su video musical.

“¿A quién se le ocurre?”.

“Solo por no usar efectos artificiales se quieren ir al extremo y usar reales.”

“Amo los finales felices”.

“Sigan haciendo sus videitos tontos. No me río, me carcajeo”.

Son algunos de los comentarios que se pueden ver en redes sociales al respecto.