Belinda -de 35 años de edad- siempre tuvo razón. Ya había cantado las verdades de Christian Nodal en ‘Cactus’ y ahora todo tiene sentido.

En 2022, Christian Nodal -de 25 años de edad- rompió su compromiso con Belinda tras más de un año de relación.

La cantante fue duramente criticada tras su ruptura, pues la tacharon de ‘cazafortunas’ y que había contribuido al declive emocional de Christian Nodal, lo que fue un grave error.

A pesar de las duras críticas en su contra, Belinda nunca habló de su separación con Christian Nodal, aunque él no tuvo reparo en exhibir una supuesta conversación con la cantante.

Pasaron 2 años para que Belinda decidiera ‘romper el silencio’ sobre su ex novio y lo hizo de manera poética con una canción, ‘Cactus’.

El 31 de enero, Belinda lanzó ‘Cactus’ y las referencias sobre su ex eran evidentes, pues ahí se mencionaron las red flags de Christian Nodal.

Belinda abordó el tema de su compromiso con Christian Nodal y la forma en que la atacó tras separarse.

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”

Cactus de Belinda