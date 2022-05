Hace un año Belinda se enfrentó a una de las pérdidas más dolorosas de su vida por la muerte de su abuelita. La cantante cuenta que sigue en duelo y está aprendiendo a vivir sin ella.

En febrero de 2021, la también actriz anunció la muerte de su abuelita Juana Moreno, quien falleció a los 88 años tras estar varios días internada en un hospital de Madrid, España.

Belinda consideraba a su abuela como la ‘mujer de su vida’ y su inspiración, así lo escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante siempre ha expresado su dolor por la pérdida de su abuela, incluso cuando Danna Paola pasó por la misma situación, le envió un mensaje de apoyo y aseguró que sabía lo que sentía.

A un año de la muerte de su abuelita, Belinda sigue tratando de superar esta dolorosa pérdida.

Durante una entrevista en ‘De Primera Mano’, Belinda fue cuestionada sobre cómo le hacía para superar situaciones de dolor.

La también actriz expresó que le impactaba que hubieran personas que se alegraban con el dolor ajeno.

“A la gente le da placer el dolor de los demás, eso es algo que yo no puedo creerlo. Cuando alguien me cuenta algo triste me duele a mí”

Belinda