El festival de música Hell and Heaven 2023 está a punto de arrancar y por ello te decimos a qué hora termina este 3, 4 y 5 de noviembre.

Al fin ha llegado el día para una nueva edición del Hell and Heaven 2023, por lo que te damos algunos detalles del festival que no deberás pasar.

Sobre todo la hora en el que estará terminado el ultimo concierto para que asegures tu regreso a casa en el Hell and Heaven 2023.

Hell and Heaven 2023: Estas son las bandas que han cancelado hasta ahora (Hell and Heaven )

¿A qué hora termina el Hell and Heaven 2023? Esto son los horario para el 3, 4 y 5 de noviembre

Como es bien sabido, los festivales de música tienen horarios extremos, lo que hace que su término sea a altas horas de la madrugada.

En este caso el Hell and Heaven 2023 no será la excepción, por lo que sus conciertos se alargan incluso hasta las 4:00 am.

A esto los horarios por día del 3, 4 y 5 de noviembre para el término del Hell and Heaven 2023 será de la siguiente manera:

Viernes 3 de noviembre Hell and Heaven 2023: Comienza a las 1:00 pm - termina a las 2:00 am

Sábado 4 de noviembre Hell and Heaven 2023: Comienza a las 1:00 pm - termina a las 4:00 am

Domingo 5 de noviembre Hell and Heaven 2023: Comienza a las 1:00 pm - termina a las 2:00 am

¿Dónde y cómo llegar al Hell and Heaven 2023? Esta es la ruta al Foro Pegaso

El festival de rock y metal Hell and Heaven 2023 tendrá lugar en el Foro Pegaso, recinto ubicado en el Estado de México.

La dirección del Foro Pegaso es Carretera Toluca - Naucalpan Km. 52.5 Col. San Mateo Otzacatipan, Toluca.

De acuerdo a los organizadores del Hell and Heaven 2023 recomiendan tomar la carretera México-Toluca, con dirección hacia Toluca, hasta pasar Plazas Outlet Lerma.

Asimismo, deberás seguir por el carril central por aproximadamente 2 kilómetros, para luego tomar el Libramiento Bicentenario que es el paso a desnivel a mano derecha.

De esto antes de llegar a la caseta, deberás tomar el carril de extrema derecha y fijarte no acceder por los carriles centrales; pagar la cuota para tomar la lateral hasta entroncar con la carretera Toluca-Naucalpan.

Tras esto seguir alrededor de 800 metros para luego dar vuelta en “U”, por debajo del puente con dirección hacia Toluca.

De ahí seguir 2.5 kilómetros por delante y en la lateral, para una vuelta más en “U” por debajo del puente ubicado frente al Parque Industrial Toluca 2000 y listo habrás llegado al Foro Pegaso para el Hell and Heaven 2023.