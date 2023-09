El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la presencia de Yahritza y Su Esencia en las festividades por el Grito de Independencia el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

AMLO invitó a la ciudadanía al Grito de Independencia a ver partir de las 19:00 horas las niñas y niños del colectivo de cultura de todo el país llamado Semilleros Creativos.

Justo es en ese bloque de las 19:00 a las 22:00 horas el horario en el que estará Yahritza y Su Esencia en el escenario pues han sido invitados el colectivo Semilleros Creativos.

Posteriormente, de 22:00 a 23:00 horas se presentará Grupo Frontera para al término de una hora de presentación dar paso al Grito de Independencia.

“Luego van a estar los de la banda Grupo Frontera de 10 a 11, ¿por qué no pones a Grupo Frontera? pero con la niña, porque también va a estar la niña, nadamás que no con ellos, parece que va a estar con las niñas y los niños de los Semilleros Creativos” AMLO

AMLO invita a Yahritza y Su Esencia al Zócalo (especial)

¿Qué cantará Yahritza y Su Esencia en el Zócalo?

Se desconoce qué es lo que va a cantar dado que el programa lo habría determinado el colectivo Semilleros Creativos.

Aunque tienen repertorio, su canción ampliamente conocida es Frágil, que grabó con Grupo Frontera, misma que AMLO ha pedido escuchar en varias conferencias mañaneras.

También se desconoce si aparecerá apara cantar ese tema con Grupo Frontera en el espacio de 22:00 a 23:00 horas.

AMLO insiste en perdonar a Yahritza y Su Esencia

AMLO pidió perdonar a Yahritza y sus hermanos debido a que todos cometemos errores y podemos decir algo inadecuado en cualquier momento.

“La niña, sus hermanos, también menores hicieron algo inadecuado, como todos que cometemos errores porque somos humanos y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpas y tenemos nosotros que perdonar”

A pesar de las disculpas, Yahritza y Su Esencia han sido abucheados en conciertos recientes tanto en México como en Estados Unidos por la misma situación.

Cabe recordar que los originarios de Yakoma, estado de Washington, señalaron que no les gusta el ruido de la CDMX, que en su lugar de origen la comida mexicana pica más y uno más que no come picante porque tiene un estómago “delicado”.

AMLO invita a ir al Grito de Independencia en familia

AMLO invitó a acudir al Grito de Independencia al Zócalo en familia pues es importante que los niños conozcan el patriotismo y la importancia de la soberanía del país.

Como ya se sabía, Grupo Frontera va a estar en como grupo estelar y va a tocar de 22:00 a 23:00 horas.

En punto de las 23.00 horas, AMLO realizará el Grito de Independencia, que contempla honores a la bandera, el Grito de Independencia y normalmente un popurrí de canciones mexicanas, programa que dura entre 30 y 40 minutos. Posterior a ello va a regresar Grupo Frontera.

Como parte de los festejos, AMLO anunció que se rifará la casa de descanso de los presidentes en Cancún y lo que se obtenga se destinará la construcción de el Hospital de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

AMLO no dejó de lado que las familias celebran con comida mexicana que comparten con otros invitados, entre ellos el tradicional pozole y otros platillos dependiendo de cada región.