Cinéfilo atento, pues te traemos las 20 mejores películas del Festival de Cannes 2023 que no podrás perderte.

La 76ª edición del Festival de Cannes 2023 estuvo cargado de grandes premieres, además del gran desfile de celebridades

Y hoy -27 de mayo- en su cierre nos deja una larga lista de películas que no deberás perderte, las cuales pronto tendrán sus estrenos en la pantalla grande y en plataformas digitales.

A esto las 20 mejores películas que no podrás perderte del Festival de Cannes 2023 son:

Killers of the Flower Moon Asteroid City May December Firebrand La Chimera Monstruo Extraño modo de vida The Old Oak Club Zero The New Boy Indiana Jones and the dial of destiny La Zona de Interés El Sol del Futuro Fallen leaves Rapito Anatomía de una caída Black flies Cerrar los ojos Creatura Robot dreams

1. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon es la más reciente película de Martin Scorsese -80 años- con Leonardo DiCaprio -48 años- y está basada en el libro homónimo de David Grann -56 años-.

Historia que cuenta los hechos reales de los aterradores crímenes que sucedieron durante los años 20 en Osage, pues miembros de la tribu de nativos americanos del condado fueron asesinados cuando se encontró petróleo en sus tierras.

Killers of the Flower Moon tendrá su estreno en salas de cine el 6 de octubre y el catálogo de Apple TV+ el 20 de octubre.

2. Asteroid City de Wes Anderson

El cine de Wes Anderson -52 años- está de regreso con Asteroid City, película que estará ambientada en la década de 1950.

Asteroid City narra la historia en un ficticio y desértico pueblo de Estados Unidos, lo cual cambiará repentinamente tras una una convención de cadetes espaciales que verá interrumpida por un evento que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos.

Wes Anderson estrenará Asteroid City en cines el próximo 23 de junio.

3. May December de Todd Haynes

El aclamado director de Carol, Todd Haynes -63 años- regresa con el melodrama May December.

Historia que cuenta un escandaloso romance entre una mujer mayor y un joven con 20 años de diferencia, que volverá a tomar importancia cuando una actriz quien realizará esta película se sumerja en sus vidas.

May December de Todd Haynes llegará a los cines de México por Diamond Films, sin embargo aún se desconoce la fecha.

4. Firebrand de Karim Aïnouz

Firebrand es una película dramática histórica del director Karim Aïnouz -64 años- la cual se centra en el reinado de Enrique VIII.

Historia que comenzará en la sexta y última esposa de Enrique VIII, Catalina Parr en la cual las intrigas y la lucha de poder se intensifican.

Firebrand de Karim Aïnouz aún no tiene fecha de estreno en cines , se espera sea en diciembre.

5. La Chimera de Alice Rohrwacher

Alice Rohrwacher -de 44 años - vuelve al Festival de Cannes 2023 con la película La Chimera

Cinta de Alice Rohrwacher que es parte de su trilogía sobre la identidad y la historia de Italia, tras The Wonders y Happy as Lazzaro.

La Chimera de Alice Rohrwacher tendrá su estreno el 6 de diciembre, se desconoce aún si esta misma fecha será para su distribución en México.

6 . Monstruo de Hirokazu Koreeda

Monstruo es la nueva película de Hirokazu Koreeda -60 años- después de la galardonada Asunto de familia de 2018.

Historia que cuenta un aterrador altercado violento de un niño en la escuela, por lo que su madre se verá envuelta en una búsqueda para revelar la verdad.

Monstruo de Hirokazu Koreeda se estrenará el 2 de junio , se desconoce fecha en México.

7. Extraño modo de vida de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar realiza su segundo trabajo en inglés con el cortometraje Extraño modo de vida.

Un western que retrata el romance gay de dos hombres que se reencontrarán tras 25 años, sin embargo no todo es lo que parece.

Extraño modo de vida de Pedro Almodóvar tendrá su estreno próximamente a través de la plataforma MUBI en Latinoamérica.

8. The Old Oak de Ken Loach

Con 89 años Ken Loach vuelve con The Old Oak, película ambientada en un antiguo pueblo minero en el condado de Durham, al noreste de Inglaterra que contará las injusticias laborales.

The Old Oak de Ken Loach tendrá su estreno el 29 de septiembre , se desconoce la fecha para México.

9. Club Zero de Jessica Hausner

La directora Jessica Hausner -50 años- cuenta la historia del thriller psicológico Club Zero.

Película que desarrolla la perturbadora enseñanza de alimentación en un internado, en la que los padres no podrán hacer nada, pues nunca han estado interesados en la educación de sus hijos.

Club Zero de Jessica Hausner aún sin fecha de estreno.

10. The New Boy de Warwick Thornton

The New Boy es una película de The New Boy la cual cuenta la historia de un estricto monasterio que se verá perturbado tras la llegada de un huérfano aborigen de nueve años.

The New Boy de Warwick Thornton aún sin fecha de estreno.

11. Indiana Jones and the dial of destiny de James Mangold

Un clásico que no debes perderte es Indiana Jones and the dial of destiny dirigida por James Mangold -de 55 años-

Cinta en la que Harrison Ford de 80 años se despide de su mítico personaje que naciera por allá de 1984.

Indiana Jones and the dial of destiny de James Mangold se estrenará en México el 29 de junio.

12. La Zona de Interés de Jonathan Glazer

Jonathan Glazer presentó La Zona de Interés en el Festival de Cannes 2023, película que retrata a la familia de un comandante de Auschwitz.

Asimismo, La Zona de Interés de Jonathan Glazer es la adaptación de la obra homónima literaria de Martin Amis.

Aún se desconoce la fecha de estreno de La Zona de Interés de Jonathan Glazer

13. El Sol del Futuro de Nanni Moretti

El italiano Nanni Moretti -68 años- presentó su comedia dramática El Sol del Futuro, película que centra como es la vida en el mundo del circo y de la industria del cine.

Se espera que el estreno de El Sol del Futuro de Nanni Moretti sea el 22 de septiembre.

14. Fallen leaves de Aki Kaurismäki

Aki Kaurismäki -de 66 años- trae una interesante tragicomedia Fallen leaves, la cual en su premisa está la soledad y el amor, con una retrospectiva de la vida tras el cuentro de dos solitarios.

Fallen leaves de Aki Kaurismäki aún sin fecha de estreno.

15. Rapito de Marco Bellocchio

Con 83 años Marco Bellocchio regresa con su cine italiano con Rapito, que cuenta la hisotoria del secuestro de un niño judío y el abuso de poder de un papa rey.

Rapito de Marco Bellocchio se encuentra sin fecha de estreno para México.

16. Anatomía de una caída de Justine Triet

Justine Triet -44 años- ganadora de la Palma de Oro es la directora de Anatomía de una caída.

Película que desarrolla un thriller judicial sobre el fallecimiento de un hombre en su vivienda en los Alpes franceses, por lo que su esposa es señalada como la sospechosa de su muerte.

Anatomía de una caída de Justine Triet se estrenará el 26 de agosto.

17. Black flies de Jean-Stéphane Sauvaire

Black flies es la película de Jean-Stéphane Sauvaire -de 54 años- cinta de suspenso basada en la novela de 2008 del mismo nombre de Shannon Burke.

Película que narra los altibajos de lo que significa ser un paramédico, por lo que un joven estudiante conocerá todo a través de un veterano recorriendo las calles de Nueva York.

Black flies de Jean-Stéphane Sauvaire tendrá su estreno en diciembre próximo.

18. Cerrar los ojos de Víctor Erice

Cerrar los ojos de Víctor Erice, es una película española la cual cuenta la misteriosa desaparición de un célebre actor durante el rodaje de una película.

La película española Cerrar los ojos de Víctor Erice llegará a las salas el 29 de septiembre.

19. Creatura de Elena Martín

Elena Martín -de 33 años- dirige y protagoniza la película Creatura, cinta que narra la difícil situación de una pareja, en la cual la pasión y el sexo se verán marcados por las dificultades de la niñez de Mila.

Creatura de Elena Martín tendrá su estreno el 9 de septiembre.

20. Robot dreams de Pablo Berger

El cineasta Pablo Berger -de 60 años- dirige esta película animada Robot dreams basada en la novela gráfica de Sara Varon.

Robot dreams cuenta la historia de un perro solitario que vive en Manhattan que decide construir un robot, su nuevo amigo, pero por circunstancias fuera de su control tendrá que abandonarlo.