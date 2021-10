¿Zayn Malik golpeó a la mamá de Gigi Hadid? Yolanda Hadid, causó controversia, tras acusarlo de haberle pegado.

La mamá de Gigi Hadid aseguró que Zayn Malik la golpeó la semana pasada, asimismo declaró que está considerando presentar un informe policial.

Según información del medio estadounidense TMZ, Yolanda afirmó que el incidente ocurrió hace una semana, sin embargo, no dio más detalles sobre el supuesto evento.

Zayn Malik se pronuncia tras acusación de la madre de Gigi Hadid

A través de su cuenta en Twitter, el exintegrante de One Direction, quien tiene una hija en común con Gigi, de nombre Khai, emitió un comunicado para aclarar la situación.

El intérprete aseguró que cada decisión que ha tomado, ha sido para proteger a su hija, por lo que busca siempre mantener en privado sus asuntos familiares.

“Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca”, relató.

“Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se arrojen al escenario mundial para que todos puedan tocar y destrozar”, explicó.

Confesó que las declaraciones se dieron, cuando Gigi Hadid estaba fuera de casa.

“En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que salió de casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas”. Zayn Malik

Sin embargo, pese a su intento de proteger a la pequeña Khai, las acusaciones salieron a la luz.

Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá co-parentar de mi hija de la manera que ella se merece, esto ha ha sido ‘filtrado’ a la prensa”. Zayn Malik

Sin embargo, Zayn aseguró que tiene “la esperanza de enmendar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas”.

“Permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”, escribió para concluir.

Posteriormente Malik se comunicó con TMZ y desmintió tales acusaciones, aunque también se negó a hablar más sobre lo presuntamente ocurrido:

“Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y, por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles”, dijo.

“Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado”, añadió.

Fanáticos de Zayn Malik se lanzan en su defensa

Los seguidores del ex One Direction no tardaron en enviar mensajes de apoyo al cantante, convirtiendo en tendencia el hashtag “#FreeZayn”

“Quisiera abrazarte y cuidarte de todo lo malo de este fucking mundo”, “No puedo expresar todo el coraje que siento al ver que te quieren destruir”, escribieron algunos internautas.

Los fanáticos de Zayn Malik comenzaron a utilizar la frase con el objetivo de limpiar las búsquedas negativas del británico.