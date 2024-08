YosStop teme que la quieran silenciar y en Ventaneando acusa que solo buscan hacerle un homicidio digital pues no hay razón para lo que le está pasando.

El pasado 26 de agosto se dio a conocer que YosStop -de 34 años de edad había sido detenida en la Ciudad de México por presuntamente incitar el odio en contra de una mujer.

En medio de todas las especulaciones, YosStop señaló que fue trasladada al Torito por presuntamente incumplir con las medidas de protección que se establecieron en un caso legal que involucra a una exsocia que tuvo.

Este viernes 30 de agosto, YosStop llegó a Ventaneando en compañía de su abogado, Emilio Gómez Mont.

Durante su conversación, YosStop se limitó a responder las preguntas pues aseguró que ahora era muy cuidadosa con todo lo que dice.

El abogado de YosStop cree que se le están violando derechos humanos constitucionales

A unos días de haber sido detenida por presuntamente incumplir unas medidas que se le establecieron, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, llegó a Ventaneando.

Acompañada de su abogado Emilio Gómez Mont, YosStop explicó el proceso legal al que se enfrenta desde el mes de marzo.

Durante el programa se explicó que hace algunos meses se levantó una queja en contra de YosStop bajo la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

YosStop (YosStop Instagram @justyoss)

Se trata de una queja por una transmisión que había realizado YosStop en donde, aunque no mencionó su nombre ni hubo una acusación directa, una mujer la acusa de que a partir de ahí surgió la violencia en su contra.

Y es que de acuerdo con esta mujer, la transmisión de YosStop provocó que varios de sus seguidores la atacarán en sus redes sociales.

Es por ello por lo que las autoridades le impusieron a YosStop como medida de protección no poder usar sus redes sociales públicas, pero no especificaron las privadas.

“En este caso se trata de una sanción administrativa dentro de un procedimiento de medidas de protección ordenadas por algún incumplimiento” Abogado de YosStop, Emilio Gómez Mont

El abogado explicó que YosStop utilizó su perfil privado para compartir una publicación con familiares y amigos, pero una juez ordenó detenerla pues consideró que había violado las medidas de protección.

“Aquí lo que pretendieron justificar fue que Yoss no cumplió con las medidas de protección por una publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook donde solo tiene a familiares y amigos, no es una de las cuentas públicas ni las que están referidas en las medidas de protección que se ordenaron desde marzo” Abogado de YosStop, Emilio Gómez Mont

Emilio Gómez Mont puntualizó que YosStop no tiene la manera de detener lo que hacen sus seguidores, porque además ha manejado sus redes sociales con cuidado.

“Uno no puede controlar lo que hacen desconocidos, yo puedo ser responsable de mi propio contenido (…) yo no puedo controlar en un live lo que una persona que no conozco pueda opinar” Abogado de YosStop, Emilio Gómez Mont

El abogado dejó en claro que YosStop jamás se refirió a nadie y solo estaba hablando de su experiencia.

“Nunca se hizo referencia a un nombre, ella estaba hablando de una experiencia, de un sentir como lo hacen en cualquiera red social y el tema es que alega que unas personas la identificaron y la empiezan a agredir porque saben quién es (…) Pero YosStop no puede ser responsable, ante la ley nadie puede ser obligado a lo imposible” Abogado de YosStop, Emilio Gómez Mont

Emilio Gómez Mont explicó que a YosStop se le están violando tres derechos humanos constitucionales:

El derecho a la menor, porque tiene una hija que vive del sustento que genera YosStop y toda la familia está privada de monetizar y generar. Censura previa, porque no hay ningún procedimiento y se quiere censurar. No se hace directamente a trávés de las plataformas, porque ninguna de las redes lo va a hacer ya que es inconstitucional. Atentado a la libertad de expresión, porque ahora cualquier persona podrá denunciar que por lo que dijo otra persona está siendo violentada.

El abogado de YosStop cree que las medidas fueron excesivas, porque se quiere censurar y lamentó que la influencer ya no pueda hablar sin que vaya su abogado por miedo a que la puedan sancionar.

En Ventaneando se destacó que tal parece que solo quieren quitarle a YosStop sus cuentas que ha construido con mucho trabajo ya que ya tiene varios seguidores, pues ella podría hacer nuevas.

YosStop (Tomada de video)

YosStop cree que le quieren hacer un homicidio digital

YosStop destacó que en realidad esto nunca debió haber sucedido, pues ella estaba llevando su problema con las autoridades correspondientes.

“Realmente esto nunca tendría que haber sucedido, yo después de lo que viví he tratado de llevar mi vida como de la forma más correcta, como cualquier persona si tienes algún problema con alguien llevarlo por las instancias correspondientes y no hacerlo por medios” YosStop

En ese sentido YosStop aclaró que jamás hizo publicó su caso y que fue la otra parte la que si.

“Aquí sería cuestión de preguntar ¿quién hizo este tema mediático? Porque no fui yo, traté de resolverlo por la vía que se tenía que resolver y pues así fue como esto explotó” YosStop

Al ser cuestionada sobre si las autoridades la quieren poner como ejemplo, YosStop señaló que no lo podría afirmar, pero dejó en claro que no tenía sentido lo que estaba pasando.

“No sé que sea, lo qué si sé es que no tiene sentido, esto no es algo que le debería suceder a nadie, porque todo el día nos estarían prohibiendo hablar y más a figuras públicas” YosStop

YosStop dejó en claro que ella ya cambió su contenido tras su detención en 2021, pues ya no quiere meterse en problemas.

YosStop (@justyoss / Instagram )

Pero ahora la están queriendo culpar por las cosas que hacen tercero, algo que ella no puede controlar.

“Yo cambié mi contenido drásticamente, yo ya no opino, no me meto en la vida de otras personas, yo estoy en mi rollo... y, el que vengan a querer manipular la información de cosas que no hice o que se me quiera culpar por algo que hacen terceros, yo no soy culpable del hate de las redes sociales, esto siempre va a existir para la persona que sea” YosStop

YosStop incluso aclaró que si esta persona quisiera, podría poner su cuenta en privada para que no le llegará ninguna crítica.

“En las redes tú puedes poner todo privado y no te llega nada, pero si tú como figura pública te quieres exponer, pues las cosas te llegan también inevitablemente” YosStop

En su conversación, YosStop puntualizó que se siente amordazada, pues ahora tiene miedo de que cualquier cosa que pueda decir le genere alguna sanción.

“Yo me siento muy frustrada, me siento amordazada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo y como que trato de procesarla y de filtrarla de que no vaya a decir una palabra incorrecta y que de ahí se agarren para inventarse algo porque así es como se ha estado dando” YosStop

YosStop confesó que tiene miedo, porque sabe que no se puede quedar callada pero también sabe que podría ser detenida nuevamente.

“Sí siento mucho miedo, pero por otro lado sé que no me puedo quedar callada y sin hacer nada, porque entonces pasa esto. Yo traté de hacer las cosas de la forma más tranquila y que se resolviera por las instancias que se tienen que resolver y de repente un día me arrestan sin sentido” YosStop

En ese sentido, YosStop cree que lo que buscan es hacerla desaparecer en las redes sociales, porque ahora ni sus cuentas públicas ni privadas puede usar.

“Yo lo que siento es que es un homicidio digital, o sea, desaparecerme por completo de las redes sociales porque si yo abriera otra cuenta no sé si me lo van a prohibir, es como no puedo usar nada” YosStop

El abogado de YosStop incluso se adelantó que ahora podría tener medidas para que ya ni siquiera pueda dar entrevistas.

Incluso el abogado reveló que estas medidas afectan a las que se habían interpuesto anteriormente, pues no las podrá cumplir al no tener acceso a sus redes.