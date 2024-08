Abogados de Yoseline Hoffman, la artista musical e influencer mejor conocida como YosStop, confirmaron que fue detenida por segunda ocasión en su vida pública.

Por medio de un comunicado dirigido a medios de comunicación, Emiliano Robles Gómez Mont, abogado de la youtuber, corroboró que YosStop está detenida por 36 horas.

Sin embargo, la representación legal de Yoseline Hoffman señaló que la nueva detención no es lo peor, debido a que acusó que en el caso se registraron diversas irregularidades.

Lo anterior debido a que señalaron que con la detención por 36 horas, se violó su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, y su derecho a trabajar.

YosStop (captura de pantalla)

¿Por qué YosStop estará detenida por 36 horas? Abogados acusan irregularidades

Al confirmar que YosStop fue detenida por 36 horas como parte de una medida administrativa, los abogados de la artista musical explicaron los motivos de la acción judicial.

En el comunicado, señalaron que al arresto administrativo derivó de una serie de medidas de protección que se aplicaron contra YosStop desde el pasado 13 de marzo de 2024.

Las medidas que se impusieron en contra de la creadora de contenido, indicaron, consistieron en la suspensión de varias de las cuentas de redes sociales que administraba.

Pero los abogados negaron que YosStop violara las medidas impuesta, pues indicaron que la influencer sí usó una plataforma, pero no fue ninguna de las señaladas en la resolución.

También advirtieron que YosStop únicamente usó una cuenta de Facebook personal para la difusión de una publicación en la que anunció la venta de un departamento.

Además, los abogados apuntaron que la medida de protección dictada meses atrás, no impiden que la artista musical deba abstenerse de usar las redes sociales sancionadas.

Lo anterior debido a que aseveraron que la sentencia aplica para la fiscalía capitalina, instancia que afirmaron, debe realizar las gestiones ante las plataformas de redes sociales.

Abogados de YosStop denuncian que se violaron sus derechos con la nueva detención por 36 horas

Luego de confirmar que YosStop fue detenida por 36 horas, los abogados de la influencer y artista musical denunciaron que en la acción se violaron sus derechos.

Tras rechazar que Yoseline Hoffman incurrió en los actos, advirtieron que las medidas impuestas no se justifican porque no se prevén en la ley y son excesivas e infundadas.

En ese sentido, acusaron que las autoridades encargadas del procedimiento terminaron por violentar varios de los derechos y garantías de la influencer como el caso de los siguientes:

Derecho a la libertad personal al no justificarse la detención

Derecho a la libertad de expresión por impedir el uso de una red social ajena a las medidas cautelares

Derecho a trabajar por intentar bloquear el sustento de vida que representa el contenido que de sus cuentas

Aunado a ello, los abogados indicaron que al impedir el derecho al trabajo, se atenta “contra el interés superior del menor, pues no puede cubrir los gastos de manutención” de su hija.

Yosstop (Instagram/@justyoss)

Comunicado de los abogados de YosStop, la artista musical detenida otra vez

Te compartimos el comunicado íntegro de Emiliano Robles Gómez Mont, abogado de YosStop; este fue emitido el lunes 26 de agosto de 2024:

A todos los medios de comunicación y público en general:

En fecha el 13 de marzo de 2024, una mujer solicitó vía audiencia ante juez de control que ordenara medidas de protección en contra de nuestra cliente YOSELINE HOFEMAN BADUI (Yoss). Entre las medidas impuestas, se encuentra la suspensión de las cuentas de redes sociales que maneja Yoss, consistentes en:

INSTAGRAM (@justyoss)

TIKTOK (justyoss)

FACEBOOK (YosStop)

X (YosSHoffman)

El día de hoy se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de protección antes referidas, mismas que nuestra cliente ha cumplido a cabalidad, sin embargo, la asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Yoss compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de facebook en la que solo tiene amigos cercanos y familiares. Cabe precisar que dicha cuenta y publicación nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni sobre los temas relacionados al caso.

Es importante precisar que no existe ninguna medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales, sino que la medida ordenada por el juez de suspender esta dirigida a la fiscalía capitalina para que lleve a cabo las gestiones ante las distintas plataformas de redes sociales para la cancelación de las cuentas antes referidas. Si nuestra cliente no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello.

Cabe agregar que nunca existieron los actos con los que supuestamente nuestra cliente violenta a la contraparte, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para justificar una medida de protección y, las medidas impuestas, no solo no están previstas en dicha ley, sino que son excesivas e infundadas.

Con esta orden de arresto, se está violentando su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, y a su derecho a trabajar, pues el sustento de vida lo es el contenido que en sus cuentas genera por la cantidad de seguidores. Lo anterior incluso atenta directamente contra el interés superior del menor, pues no puede cubrir los gastos de manutención de su menor hija.